Rutina matinal: cinco ejercicios ideales para personas mayores de 50

Mantenerse activo es clave en cualquier etapa de la vida, pero cobra aún más relevancia después de los 50 años, cuando el cuerpo comienza a perder fuerza y masa muscular. En ese contexto, incorporar ejercicios simples a la rutina diaria puede marcar una gran diferencia, especialmente si se realizan por la mañana, antes de arrancar el día.
De acuerdo con los especialistas, la actividad física no solo beneficia la salud corporal, sino también la mental. El ejercicio regular favorece el bombeo de sangre hacia el cerebro y estimula la producción de neurotransmisores, lo que impacta positivamente en la memoria y la capacidad de concentración.
No hace falta entrenar durante horas: unos pocos minutos cada mañana alcanzan para romper con el sedentarismo y empezar a notar resultados. Además, se trata de movimientos sencillos, que no requieren equipamiento especial, pueden hacerse en casa y se adaptan a distintos niveles de dificultad.
Los cinco ejercicios ideales para la mañana
- Caminata: salir a caminar entre 10 y 15 minutos es una de las formas más efectivas de activar el cerebro. Los expertos recomiendan hacerlo con “conciencia plena”, prestando atención al entorno, a la respiración y al movimiento de los pies.
- Estiramientos suaves: elongar los músculos y movilizar las articulaciones contribuye a mantener la flexibilidad y a preparar el cuerpo para el resto del día. Se sugieren movimientos simples como girar el cuello de un lado a otro, subir y bajar los hombros o realizar inclinaciones de torso.
- Ejercicios de coordinación cruzada: trabajar la coordinación entre ambos hemisferios del cerebro resulta muy beneficioso para la memoria. Un ejercicio sencillo consiste en tocar la rodilla izquierda con la mano derecha y luego invertir el movimiento, de forma alternada y fluida.
- Yoga y respiración profunda: estas prácticas ayudan a reducir el estrés y a mejorar el funcionamiento cerebral. Se recomiendan posturas básicas y aptas para principiantes, como la postura del niño o la montaña, acompañadas de respiraciones profundas, conscientes y pausadas.
- Ejercicios para manos: mover los dedos de manera coordinada también favorece la agilidad mental y la memoria. Un ejemplo simple es tocar con el pulgar la punta de cada dedo de la misma mano, intentando hacerlo con rapidez.