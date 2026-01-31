Secciones
SociedadEstilo de vida

Rutina matinal: cinco ejercicios ideales para personas mayores de 50

De acuerdo con los especialistas, la actividad física no solo beneficia la salud corporal, sino también la mental.

Rutina matinal: cinco ejercicios ideales para personas mayores de 50
Hace 1 Hs

Mantenerse activo es clave en cualquier etapa de la vida, pero cobra aún más relevancia después de los 50 años, cuando el cuerpo comienza a perder fuerza y masa muscular. En ese contexto, incorporar ejercicios simples a la rutina diaria puede marcar una gran diferencia, especialmente si se realizan por la mañana, antes de arrancar el día.

De acuerdo con los especialistas, la actividad física no solo beneficia la salud corporal, sino también la mental. El ejercicio regular favorece el bombeo de sangre hacia el cerebro y estimula la producción de neurotransmisores, lo que impacta positivamente en la memoria y la capacidad de concentración.

No hace falta entrenar durante horas: unos pocos minutos cada mañana alcanzan para romper con el sedentarismo y empezar a notar resultados. Además, se trata de movimientos sencillos, que no requieren equipamiento especial, pueden hacerse en casa y se adaptan a distintos niveles de dificultad.

Los cinco ejercicios ideales para la mañana

- Caminata: salir a caminar entre 10 y 15 minutos es una de las formas más efectivas de activar el cerebro. Los expertos recomiendan hacerlo con “conciencia plena”, prestando atención al entorno, a la respiración y al movimiento de los pies.

- Estiramientos suaves: elongar los músculos y movilizar las articulaciones contribuye a mantener la flexibilidad y a preparar el cuerpo para el resto del día. Se sugieren movimientos simples como girar el cuello de un lado a otro, subir y bajar los hombros o realizar inclinaciones de torso.

- Ejercicios de coordinación cruzada: trabajar la coordinación entre ambos hemisferios del cerebro resulta muy beneficioso para la memoria. Un ejercicio sencillo consiste en tocar la rodilla izquierda con la mano derecha y luego invertir el movimiento, de forma alternada y fluida.

- Yoga y respiración profunda: estas prácticas ayudan a reducir el estrés y a mejorar el funcionamiento cerebral. Se recomiendan posturas básicas y aptas para principiantes, como la postura del niño o la montaña, acompañadas de respiraciones profundas, conscientes y pausadas.

- Ejercicios para manos: mover los dedos de manera coordinada también favorece la agilidad mental y la memoria. Un ejemplo simple es tocar con el pulgar la punta de cada dedo de la misma mano, intentando hacerlo con rapidez.

Temas TucumánDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo recuperar masa muscular después de los 50 con ejercicios con banda elástica

Cómo recuperar masa muscular después de los 50 con ejercicios con banda elástica

Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
3

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
4

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
5

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
6

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Más Noticias
Desde Tucumán hasta la alfombra roja de Hollywood: quién es la joven que participó en la premiere de Cumbres Borrascosas

Desde Tucumán hasta la alfombra roja de Hollywood: quién es la joven que participó en la premiere de Cumbres Borrascosas

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Octava Luna:la cartelera

Octava Luna:la cartelera

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comentarios