Qué es el muro atmosférico, el fenómeno detrás de las temperaturas extremas en el país

Una meteoróloga advirtió sobre el sistema que está afectando a nuestro país, causando calores extremos en gran parte del territorio.

El bloque atmosférico provoca que la masa de aire caliente se mantenga mientras que el aire frío no pueda entrar. El bloque atmosférico provoca que la masa de aire caliente se mantenga mientras que el aire frío no pueda entrar. Fuente: Meteored
Hace 1 Hs

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un extenso sistema de alerta, con numerosas provincias bajo la amenaza de tormentas, el calor parece no dar el brazo a torcer y las lluvias no lograron hacer descender las elevadas temperaturas que experimenta el país. De acuerdo con una especialista, la Argentina estaría bajo los efectos de un "muro atmosférico".

Si bien los pronósticos advirtieron que este fenómeno se debilitará para este martes, dicha configuración podría explicar las jornadas de bochorno extremo que se vienen viviendo en gran parte del territorio, elevando las alarmas climáticas y marcando valores inusuales en el termómetro.

¿Qué es un "muro atmosférico"?

Los especialistas explican que el bloqueo atmosférico es una de las razones por las que las marcas térmicas se mantienen inamovibles en la mayor superficie del suelo nacional. Este escudo contiene la masa cálida sobre el centro, noroeste y parte del sur. Como una pecera cerrada, el aire fresco no tiene posibilidad de entrada y el vapor caliente no puede salir.

La meteoróloga Cindy Fernández explicó a Infobae cómo este esquema puede interrumpir la circulación de corrientes frescas, acumulando la pesadez por días. El “muro atmosférico” es un centro de alta presión, también llamado anticiclón, que permanece casi inmóvil varios días y detiene el flujo normal del ambiente.

¿Cómo funciona un bloqueo atmosférico?

De acuerdo con Fernández, el suceso genera viento norte constante durante varias jornadas, que trae ráfagas cálidas y no permite el ingreso de frentes polares. La circulación obstruida impide el avance de masas de aire frío desde la Patagonia hacia el norte, manteniendo las temperaturas elevadas y prolongando el sofocón durante extensos periodos. Este mecanismo se potencia con la subsidencia: un descenso de aire desde las capas superiores de la atmósfera.

“Cuando el aire desciende, se comprime por el aumento de la presión y se calienta. Es un proceso físico conocido como calentamiento adiabático, que eleva aún más la temperatura de una masa que ya es cálida”, señaló la experta.

Esta dinámica dificulta la formación de nubes, exponiendo la superficie a la radiación solar directa durante largas horas y potenciando el aumento térmico.

El anticiclón también favorece la llegada persistente de viento del norte, que transporta corrientes desde zonas tropicales y refuerza el efecto bloqueador. Este flujo constante impide el arribo de alivios desde el sur, por lo que la situación no recibe mejoras significativas. “La circulación queda bloqueada: no entra aire más fresco y el calor se va acumulando día tras día”.

El fenómeno cedería en algunas partes del país 

La meteoróloga advirtió al medio mencionado que este fenómeno cedería entre hoy y el miércoles al menos en el este del país, favoreciendo mayor nubosidad e inestabilidad.

El cambio principal se dará cuando el viento deje de soplar desde el cuadrante norte y pase a hacerlo desde el este, lo que permitirá una baja paulatina de los registros y abrirá el camino hacia una etapa más templada para vastas zonas de la nación.

