Qué es el muro atmosférico, el fenómeno detrás de las temperaturas extremas en el país

¿Qué es un "muro atmosférico"?

Los especialistas explican que el bloqueo atmosférico es una de las razones por las que las marcas térmicas se mantienen inamovibles en la mayor superficie del suelo nacional. Este escudo contiene la masa cálida sobre el centro, noroeste y parte del sur. Como una pecera cerrada, el aire fresco no tiene posibilidad de entrada y el vapor caliente no puede salir.