Un juez de menores le escribió una carta a Milei por la baja de la edad de imputabilidad

Morabito, con más de 15 años de trayectoria en la Justicia Penal Juvenil, afirmó que el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se repite desde hace décadas sin ofrecer soluciones de fondo. “Vengo escuchando este debate desde hace muchos años y siempre se termina rechazando. Hay muchos argumentos que indican que no va a resolver el problema de la inseguridad”, señaló en declaraciones a AM 530.