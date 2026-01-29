Un juez de menores le escribió una carta a Milei por la baja de la edad de imputabilidad

El juez de menores de Catamarca, Rodrigo Morabito, envió una carta al presidente Javier Milei en la que expresó su rechazo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad y sostuvo que la iniciativa “no va a traer una respuesta en materia de inseguridad a la ciudadanía”. Tras la repercusión del texto, el magistrado amplió sus argumentos en una entrevista radial.
Morabito, con más de 15 años de trayectoria en la Justicia Penal Juvenil, afirmó que el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se repite desde hace décadas sin ofrecer soluciones de fondo. “Vengo escuchando este debate desde hace muchos años y siempre se termina rechazando. Hay muchos argumentos que indican que no va a resolver el problema de la inseguridad”, señaló en declaraciones a AM 530.
Críticas a una medida “cortoplacista”
El magistrado calificó la iniciativa como una “medida cortoplacista” y remarcó que endurecer el sistema penal no ha demostrado ser eficaz. “El sistema penal en general se ha endurecido en la Argentina y seguimos debatiendo el mismo problema”, sostuvo, y recordó reformas anteriores que no lograron reducir los niveles de inseguridad.
En ese sentido, aclaró que su postura no implica justificar delitos ni desconocer el dolor de las víctimas. “No se trata de romantizar la delincuencia juvenil ni de negar a las víctimas. Se trata de pensar respuestas que vengan desde otros carriles”, explicó.
Cuestionamientos constitucionales
Morabito también advirtió que una eventual baja de la edad de imputabilidad podría ser inconstitucional. “Hemos ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional la Convención de los Derechos del Niño. Bajar la edad de imputabilidad es inconstitucional e inconvencional”, afirmó.
Además, planteó interrogantes sobre la implementación de una nueva ley penal juvenil. “¿Qué va a pasar presupuestariamente? ¿Cómo vamos a trabajar para reintegrar a esos chicos? ¿Cuáles van a ser las medidas reales que se van a adoptar?”, cuestionó.
El contenido de la carta a Milei
La polémica se generó a partir de la publicación de una carta abierta dirigida al Presidente, difundida bajo el título “Carta abierta al Señor Presidente de la Nación Argentina”. En el texto, Morabito sostuvo que “el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo” y advirtió que “proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra”.
En la misiva, el juez describió la realidad cotidiana que observa en los tribunales: “Rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza. Chicos y chicas que llegan tarde a la justicia después de haber sido violentados, expulsados de la escuela y abandonados por el Estado”.
“No le escribo para justificar delitos ni para negar el sufrimiento de las víctimas”, aclaró en el texto, y agregó que el problema central es que “cuando el Estado llega por primera vez a la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo, y llega tarde”.
“El castigo no construye futuro”
En el cierre de la carta, Morabito fue contundente: “Bajar la edad de punibilidad puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia ni honra a las víctimas. Solo amplía un sistema penal que ya ha demostrado su ineficacia”.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió así al centro de la escena, con fuertes cuestionamientos desde sectores del Poder Judicial especializados en responsabilidad penal juvenil.