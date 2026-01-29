Soledad Molinuevo, fuerte contra Chahla: “Gobernar no es hacer contenido para redes, es gestionar”

La diputada nacional por La Libertad Avanza Tucumán, Soledad Molinuevo, lanzó duras críticas contra la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, a través de un nuevo posteo en su cuenta de X, donde cuestionó tanto la falta de gestión municipal como la descalificación a los vecinos que reclaman.
“Es una falta de respeto para los vecinos de San Miguel de Tucumán pretender descalificar a quienes genuinamente reclaman tratándolos de ‘libertario’”, expresó la legisladora, y agregó que “ser libertario es un orgullo, porque es el único espacio político con vocación real de cambiar de raíz la Argentina y Tucumán”.
En ese sentido, Molinuevo remarcó que los reclamos que la intendenta recibe en la calle no responden a una cuestión partidaria, sino a la falta de gestión que padecen a diario los vecinos de la capital. “Es la realidad que vivimos todos los días”, sostuvo.
La diputada describió además un escenario crítico en la ciudad: calles destruidas, basurales en distintos barrios y vecinos que quedan inundados ante cada lluvia. “Esa bronca no tiene color político, es la bronca de quien paga impuestos y no recibe respuestas”, afirmó.
Molinuevo también apuntó contra el enfoque comunicacional de la intendenta y cuestionó sus prioridades. “Mientras usted se concentra en producir videos para redes sociales, la gestión brilla por su ausencia. Gobernar no es hacer contenido, es gestionar”, sentenció.
Finalmente, en su rol de vecina de San Miguel de Tucumán, le exigió a Chahla que asuma responsabilidades y dé respuestas concretas. “La ciudad no necesita excusas ni etiquetas, necesita soluciones”, concluyó.