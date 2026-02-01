La bailarina japonesa que reivindicó “Al Jardín de la República” en Córdoba

Todo comenzó cuando, en 1964, el grupo nipón Las Voces del Sol Naciente debutó en el evento cordobés a partir de un vínculo cultural entre esa localidad y Kawamata, al sur de Fukushima. La relación fructificó al punto que la ciudad asiática comenzó a celebrar en 1975 su propia versión en octubre, que se transformó en el mayor encuentro de música latinoamericana en ese país, lo que completa la economía de ese pueblo de 15.000 habitantes dedicados a la producción de seda y al ramen de shamo (una raza de gallo).