Secciones
LG PlayBuen día verano

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 40 Min

El verano tiene noticias, historias y movimiento. Desde mañana, LA GACETA PLAY enciende su programación de verano con “Buen Día Verano”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 13.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Carolina Servetto, y la participación de Florencia Bringas y Graciela Di Vico como columnistas, el ciclo de verano mantiene la esencia: periodismo claro, mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia, incluso en modo vacaciones.

Calles, plazas, festivales, paseos y paisajes emblemáticos forman parte de una cobertura pensada para estar donde está la gente, tanto en la capital como en Tafí del Valle, uno de los destinos más elegidos de la provincia.

Con "Buen Día Verano", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener. Porque el descanso no es excusa para desconectarse de lo que pasa, y las mañanas de verano también se pueden empezar bien informados.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Lo más popular
¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
2

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
3

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia
4

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

Luego de 30 años, la UNT ya se rige por un nuevo Estatuto
5

Luego de 30 años, la UNT ya se rige por un nuevo Estatuto

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei
6

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más Noticias
El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Detuvieron a un tucumano acusado de provocar un incendio en Chubut: intentó huir y una quemadura lo delató

Detuvieron a un tucumano acusado de provocar un incendio en Chubut: intentó huir y una quemadura lo delató

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Cuando bailo me olvido de la silla de ruedas: la historia de Flor Burgos y su pasión por el folclore

"Cuando bailo me olvido de la silla de ruedas": la historia de Flor Burgos y su pasión por el folclore

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

La mejor humita tucumana tiene dueña, pasada por agua

La mejor humita tucumana tiene dueña, pasada por agua

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Luego de 30 años, la UNT ya se rige por un nuevo Estatuto

Luego de 30 años, la UNT ya se rige por un nuevo Estatuto

Comentarios