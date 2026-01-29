Secciones
Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 41 Min

El verano tiene noticias, historias y movimiento. Desde mañana, LA GACETA PLAY enciende su programación de verano con “Buen Día Verano”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 13.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Carolina Servetto, y la participación de Florencia Bringas y Graciela Di Vico como columnistas, el ciclo de verano mantiene la esencia: periodismo claro, mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia, incluso en modo vacaciones.

Calles, plazas, festivales, paseos y paisajes emblemáticos forman parte de una cobertura pensada para estar donde está la gente, tanto en la capital como en Tafí del Valle, uno de los destinos más elegidos de la provincia.

Con "Buen Día Verano", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener. Porque el descanso no es excusa para desconectarse de lo que pasa, y las mañanas de verano también se pueden empezar bien informados.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Esta nota es de acceso libre.
