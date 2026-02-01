Festival de Cosquín 2026: entre la juventud de Nacho Cuellar y la experiencia de Adriana Tula

En esta oportunidad, el Ente Cultural de la Provincia decidió no presentar un espectáculo con delegación propia en el Festival de Cosquín, como pasó en la últimas ediciones, sino organizar el selectivo local del PreCosquín para nuevos valores. Los elegidos en la competencia realizada a fines del año pasado en el Espacio Cultural Don Bosco intervinieron en las rondas finales nacionales, pero no ganaron. Más allá de esta situación, numerosos conjuntos y solistas tucumanos actúan en los espacios callejeros oficiales y en las peñas particulares que abundan en esa localidad cordobesa. El Ente sí participa de la 59° Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular “Augusto R. Cortazar”, paralela al festival, con el acompañamiento de la Municipalidad de Monteros y la presencia de las randeras Margarita Ariza (distinguida con el Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes) y Vicky Costilla, quienes exponen y ofrecen al público piezas de esa expresión textil representativa de la identidad cultural de la provincia, mientras comparten con los visitantes los secretos de esta técnica ancestral de encaje a la aguja, transmitida de generación en generación. La actividad incluye un homenaje a la coplera y tejedora Felisa Arias de Balderrama, quien siempre iba al encuentro coscaíno.