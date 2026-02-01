Festival de Cosquín 2026: entre la juventud de Nacho Cuellar y la experiencia de Adriana Tula
Cosquín tendrá esta noche su novena y última Luna, y se despedirá del público folclórico que, año tras año, espera enero para encontrarse con sus referentes nacionales más populares y tradicionales y -algunos- con la ilusión de descubrir voces nuevas que actualicen el género.
La agenda del cierre evidencia ese diálogo entre lo viejo y lo joven, con artista consagrados como Peteco Carabajal, Teresa Parodi y Cuti y Roberto Carabajal y emergentes pero ya consolidados como Campedrinos o Maggie Cullen, a quienes se suman Gauchos Of The Pampa. Para el final está reservado Milo J, en un guiño a los ritmos urbanos que busca seducir a los más jóvenes. Como viene ocurriendo, la TV Pública televisará en directo el evento entre las 22 y las 3, con una previa con entrevistas una hora antes.
Este año fue uno de los más escasos en presencia de artistas tucumanos sobre el escenario mayor, aunque -como siempre- fue constante su deambular por peñas y espacios paralelos, como lo viene haciendo el dúo Lapachos, entre muchos otros, conscientes de que (guste o no) la cita cordobesa está instalada como una referencia obligada en el calendario musical. Más allá de los proyectos individuales, la ausencia de una delegación oficial y la falta de respaldo institucional marcaron este 2026 (ver “Ausencia...”), a partir de una decisión formal del Ente Cultural de la Provincia.
Invitado especial
Una de las sorpresas tucumanas sobre el escenario Atahualpa Yupanqui fue la actuación de Nacho Cuellar, invitado especialmente por el Dúo Coplanacu el domingo 25 para que interprete “La Luna en tu pelo”. Una ovación coronó su participación.
“El dúo vio un video que se subió a las redes sociales donde yo cantaba ese tema en el cumpleaños de mi amigo Nico Castillo, que es su bandoneonista y les gustó mi interpretación. Fue en Santiago del Estero, y cuando volvíamos a Tucumán pasando por Termas de Río Hondo, los Copla estaban haciendo una prueba de sonido al frente del Casino y nos paramos a ver el espectáculo. De repente, Julio Paz (integra el dúo junto a Roberto Cantos) detiene todo y comenzó a llamar a alguien entre el público diciendo que era un excelente músico. No caía de que se refería a mí; me hizo subir al escenario, me abrazó y me dijo que algún día les encantaría invitarme a cantar. Él fue quien decidió que sea ese el que interprete para acompañarlos en Cosquín”, cuenta Nacho.
El cantante está en el comienzo de su carrera: tiene sólo 17 años, pero hace dos años participó en un concurso en la peña Lo de la Paliza y el año pasado fue finalista en el PreCosquín como solista vocal e integró la delegación oficial tucumana que intervino en el segmento Postales de Provincia.
“Ese escenario es uno de los más grandes y queridos por todos los músicos. Todos soñamos en subir y cantar en él, sea como sea la presentación. Pero estar este año de la mano de grandes artistas creo que es cumplir uno de los sueños más grandes posibles”, le dice a LA GACETA.
Su vida musical está enfocada en las zambas y chacareras, pero admite que le gusta “mucho el rock para escucharlo con la mentalidad abierta; pero no tengo planeado incursionar en ese estilo, aunque no es un si ni un no, que simplemente nunca me lo plantee”. “Lo concreto es que el folclore es mi forma de vida. Desde los cuatro años estoy rodeado de la música y no me imagino mi vida sin ese formato”, agrega.
“Los planes a futuro son grabar un material para poder difundirlo y hacer alguna participaciones con algunos artistas destacados. Quiero seguir estudiando y apostar por las redes sociales. La mayoría de las cosas de mi carrera se van dando sin planificarlas y el destino me va abriendo camino. Vivo en Alderetes, y el municipio siempre me ayuda, al igual que a todos los artistas de la ciudad, dependiendo de cuáles son sus proyectos. Me nombraron Joven embajador Cultural de la ciudad por los logros que voy teniendo en mi corta carrera”, señala Cuellar, quien el año pasado ganó en el festival de Baradero como solista y fue mención especial en el de Laborde tres años consecutivos: 2024,2025 y 2026.
Homenaje a La Negra
Adriana Tula, por mérito propio y reconocimiento colectivo, se ubica en el otro extremo generacional de Cuellar con una extensa trayectoria. La cantora fue otra representante tucumana en Cosquín, como invitada a participar de un homenaje muy especial dedicado Mercedes Sosa. “En septiembre recibí la convocatoria de la cantante cordobesa Silvia Lallana para participar, junto a otras cantantes, de una versión de ‘Canción con todos’, lo que me provocó una emoción inmensa. El público aplaudió de pie”, relata para LA GACETA acerca de su experiencia del miércoles 28.
El segmento fue bautizado “Mercedes: un grito en la voz”, y junto a Lallana y a Tula participaron además María Fernanda Juárez, Cecilia Mezzadra, Eli Fernández, Sofía Arburúa, Yuky Nievas y Sofía Assís, también tucumana pero radicada en Córdoba.
“Mercedes es la raíz profunda de nuestra música y de nuestra identidad. Participar en su tributo, y nada menos que en Cosquín, en ese escenario tan cargado de historia, fue un gran honor para mí. En este festival canté cinco años consecutivos, desde 2010 al 2014 y volví en 2020, con la delegación oficial tucumana. No sólo es el escenario mayor del folclore, sino el encuentro en las peñas y en los patios de amigos con músicos y poetas de todo el país, que te permite volver con el equipaje lleno de canciones e inspirada para continuar mi camino”, destaca. Así, también recorrió los otros espacios coscaínos como la Peña de El Aserradero en la noche llamada “La Luna del mujerío”.
“El año pasado tuve muchos reconocimientos e invitaciones importantes, como la del Ente Cultural para cantar en el CCK o haber recibido el Limón de Oro en Tafí Viejo. Esas cosas me abrazan en este amor por la musica y por nuestras raíces. Me voy de Cosquín profundamente agradecida, con el alma llena y con más ganas que nunca de seguir cantando”, concluye.
Ausencia institucional
Sin delegación oficial
En esta oportunidad, el Ente Cultural de la Provincia decidió no presentar un espectáculo con delegación propia en el Festival de Cosquín, como pasó en la últimas ediciones, sino organizar el selectivo local del PreCosquín para nuevos valores. Los elegidos en la competencia realizada a fines del año pasado en el Espacio Cultural Don Bosco intervinieron en las rondas finales nacionales, pero no ganaron. Más allá de esta situación, numerosos conjuntos y solistas tucumanos actúan en los espacios callejeros oficiales y en las peñas particulares que abundan en esa localidad cordobesa. El Ente sí participa de la 59° Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular “Augusto R. Cortazar”, paralela al festival, con el acompañamiento de la Municipalidad de Monteros y la presencia de las randeras Margarita Ariza (distinguida con el Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes) y Vicky Costilla, quienes exponen y ofrecen al público piezas de esa expresión textil representativa de la identidad cultural de la provincia, mientras comparten con los visitantes los secretos de esta técnica ancestral de encaje a la aguja, transmitida de generación en generación. La actividad incluye un homenaje a la coplera y tejedora Felisa Arias de Balderrama, quien siempre iba al encuentro coscaíno.