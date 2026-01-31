Pulseritas, mascotas, picnic y sueños de futuras periodistas: el otro Seven que se juega fuera de la cancha

Durante el recorrido de LA GACETA se ve a Clarita, por ejemplo. Pequeña, sonriente y con espíritu emprendedor. Llegó con su familia y con una mesa llena de pulseritas hechas por ella misma. “Las hago yo, todas”, cuenta orgullosa al móvil de nuestro diario. Empezó hace apenas un mes, ya recibe encargos y tiene claro su modelo favorito: las de perlitas. “Es divertido y relajante”, explica, como si fuera una artesana con años de experiencia. Primer año en el Seven, pero con mentalidad de veterana.