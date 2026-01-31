Vacaciones de verano: qué hacer en San Miguel de Tucumán el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero

En el cruce de Muñecas y Mendoza los vecinos encontrarán un espacio donde podrán hidratarse, consumir frutas y aprenderán sobre alimentación saludable. La Estación Climática de la Municipalidad estará por la mañana, de 10 a 13. También pueden llevar sus residuos reciclables al puesto de Eco Canje y recibir a cambio plantines y tierra abonada.