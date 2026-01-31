Vacaciones de verano: qué hacer en San Miguel de Tucumán el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero

Enero se despide y, con él, la ciudad de San Miguel de Tucumán renueva su oferta para que tucumanos y visitantes disfruten cada rincón de la capital.
La Municipalidad puso en marcha una variada agenda de actividades recreativas, culturales y artísticas que abarcan desde recorridos históricos hasta propuestas al aire libre pensadas para todas las edades.
En distintos espacios públicos podrán aprovechar de paseos guiados por el Museo Escultórico del Parque 9 de Julio; recorridos en el bus turístico SMT; encuentros de folclore frente a la Casa Histórica; ferias de artesanos y emprendedores; gimnasia en plazas y actividades en el Campus Educativo Ambiental.
La iniciativa invita a redescubrir la vida urbana en verano a través de actividades recreativas, culturales y artísticas.
A continuación, el detalle completo de las actividades programadas para disfrutar el cierre de enero en San Miguel de Tucumán. Algunas actividades son gratuitas, otras tienen un costo mínimo. Se suspenden por lluvia.
Sábado 31 de enero
La pileta del Complejo Deportivo Municipal “Teniente Ledesma”, ubicada en 25 de Mayo 971, está habilitada de 9 a 21 para quienes abonan una cuota mensual. El detalle de precios y requisitos para inscribirse se detalla en la siguiente publicación:
https://comunicacionsmt.gob.ar/contenido/12965.
La caminata guiada por el casco histórico de la capital se realizará a las 9.30 y el punto de encuentro es en la oficina de Información Turística en calle Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt.
Paseos gratuitos a bordo de bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Los horarios son de 10 a 13 y de 15 a 20. Es obligatorio llevar DNI.
En el cruce de Muñecas y Mendoza los vecinos encontrarán un espacio donde podrán hidratarse, consumir frutas y aprenderán sobre alimentación saludable. La Estación Climática de la Municipalidad estará por la mañana, de 10 a 13. También pueden llevar sus residuos reciclables al puesto de Eco Canje y recibir a cambio plantines y tierra abonada.
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general de 17 a 21. Además, habrá nuevos talleres creativos de 18 a 19.30. Los cupos son por orden de llegada.
Feria en el Barrio Manantial Sur, 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23 horas.
Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. A horas 19.
Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. A horas 19.
Feria de artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna. A horas 19.
Feria gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. A horas 19.
El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia a las 19, por calle Laprida primera cuadra, allí también se realizan las inscripciones.
Paseos gratuitos a bordo del Autobús de la Aventura que parte desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones son presenciales y 15 minutos antes de cada salida. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de aproximadamente 40 minutos. Los niños deben estar acompañados por un adulto.
A las 20 se llevará a cabo un espectáculo gratuito de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100.
Domingo 1 de febrero
Feria en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300. En ese paseo se instalarán los puestos de los emprendedores que integran la Feria Parque Quinto Centenario.
