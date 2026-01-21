Vacaciones 2026: descubrí la increíble laguna cordobesa de aguas cristalinas, un destino inolvidable y económico

Lo que ahora conocemos como Laguna Azul, hace un siglo fue una cantera de minerales de la sierra cordobesa. Sin embargo, el tiempo transformó este lugar en uno de los espejos de agua más hermosos de la provincia, con una profundidad que alcanza los 14 metros. Con 500 metros de longitud, la laguna ofrece playas de arenas claras, rodeadas por piedras y montañas cubiertas de flora autóctona.