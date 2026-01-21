Secciones
Vacaciones 2026: descubrí la increíble laguna cordobesa de aguas cristalinas, un destino inolvidable y económico

La Laguna Azul es perfecta para practicar actividades recreativas y deportes acuáticos con vistas a las Sierras.

Hace 2 Hs

A tan solo 20 kilómetros de Córdoba Capital, se encuentra un rincón paradisíaco que promete ser la joya natural de tus vacaciones de verano 2026: la Laguna Azul. 

Este fascinante espejo de agua, ubicado en la ciudad de La Calera, se erige como un destino imperdible que invita al descanso, la diversión y la conexión con la naturaleza.

Laguna Azul: un oasis a minutos de la ciudad

Laguna Azul se presenta como un oasis a escasa distancia de Córdoba Capital, ofreciendo una extensión de aproximadamente 500 metros de playa de aguas cristalinas.

Dos sectores distintos, uno público de acceso gratuito gestionado por el Municipio de La Calera, y otro privado conocido como Wakepark Laguna Azul, que ofrece servicios adicionales como bar y restaurante, se combinan para brindar una experiencia completa a los visitantes.

Actividades en Laguna Azul

Este destino no solo es un deleite para aquellos que buscan relajarse en la playa frente a las majestuosas montañas, sino también para los amantes de los deportes acuáticos. Laguna Azul se convirtió en un lugar destacado para la práctica de actividades como esquí por cable, surf de remo, kayak y buceo, atrayendo a deportistas y entusiastas de la naturaleza por igual.

Además, el spa de Laguna Azul cuenta con un bar que ofrece servicios gastronómicos, permitiendo a los visitantes disfrutar de una deliciosa comida con vistas panorámicas.

Laguna Azul: el origen de un paraíso natural

Lo que ahora conocemos como Laguna Azul, hace un siglo fue una cantera de minerales de la sierra cordobesa. Sin embargo, el tiempo transformó este lugar en uno de los espejos de agua más hermosos de la provincia, con una profundidad que alcanza los 14 metros. Con 500 metros de longitud, la laguna ofrece playas de arenas claras, rodeadas por piedras y montañas cubiertas de flora autóctona.

Este paraje se presenta como el destino ideal para familias, gracias a sus aguas cristalinas y entorno tranquilo, ofreciendo un respiro de la rutina diaria. La entrada es libre, solo necesitas llevar una lona para sentarte, pero si deseas disfrutar de actividades acuáticas, hay costos asociados. También puedes optar por instalarte en el parador privado, equipado con áreas de estar pintorescas, sombrillas y reposeras.

Cómo llegar a Laguna Azul

Si estás buscando un destino de verano que esté cerca y sea fácil de alcanzar, Laguna Azul es la elección perfecta. A solo 17 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, el acceso es rápido y sencillo. Basta con tomar la Avenida Duarte Quirós hasta llegar a La Calera, donde se toma la Avenida Ejército Argentino. Tras cinco kilómetros de conducción, llegarás a este paraíso natural.

Además, para aquellos que buscan opciones amigables con el presupuesto, se puede llegar en colectivos interurbanos desde diversos puntos de la capital cordobesa. 

Temas CórdobaVacaciones de verano
