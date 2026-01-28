Así fueron las vacaciones de Sofía Gala y Fito Páez: descanso, bajo perfil y un episodio de tensión

Además, destacó que no se trata de un lazo reciente ni circunstancial. “Tienen una amistad hermosa desde hace años. Fito hace muchísimo tiempo que está en la vida de mi hija”, remarcó. Para Moria, el viaje a Brasil fue una confirmación más de ese vínculo genuino y consolidado, que se sostiene en el tiempo sin necesidad de definiciones públicas. Incluso, fiel a su impronta, aseguró que “el universo sabe lo que hace”, dejando en claro su mirada positiva sobre la relación.