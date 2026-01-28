Así fueron las vacaciones de Sofía Gala y Fito Páez: descanso, bajo perfil y un episodio de tensión

Lejos de los flashes, las agendas cargadas y el ruido mediático, Fito Páez y Sofía Gala eligieron Brasil como destino para tomarse un respiro y compartir diez días de descanso marcados por la calma, la cercanía y el tiempo compartido. La escapada no fue solo un viaje de placer, sino también una pausa necesaria para fortalecer un vínculo que, desde hace años, se sostiene con complicidad y afecto.
El viaje no fue únicamente de a dos. Dante, el hijo de Sofía Gala, también formó parte de la experiencia, aportando una dinámica familiar que se movió entre momentos de tranquilidad, rutinas simples y escenas cotidianas que reflejaron una convivencia natural. La postal fue la de una familia ensamblada que se permitió disfrutar sin etiquetas ni exposiciones innecesarias.
Un viaje íntimo y un episodio de tensión
Durante la estadía en Brasil, los días transcurrieron lejos de compromisos laborales y obligaciones públicas. Sin embargo, la tranquilidad del descanso se vio interrumpida por un episodio inesperado: Sofía Gala sufrió la picadura de una medusa mientras disfrutaba del mar. La situación generó un momento de preocupación inmediata y obligó a una rápida reacción.
Fito Páez no dudó en trasladarla de urgencia a una clínica, acompañado por Dante. El episodio, aunque breve, dejó al descubierto un costado protector y atento del músico, que se ocupó de la salud de Sofía con rapidez y cuidado.
La mirada de Moria Casán sobre el vínculo
Fiel a su estilo frontal, Moria Casán fue quien puso en palabras lo que muchos observan desde afuera. Al referirse a la relación entre su hija y el músico, la diva fue clara y contundente: “Se aman. Puede ser como amigos, puede ser como pareja, pero se aman profundamente, se respetan y se quieren”.
Además, destacó que no se trata de un lazo reciente ni circunstancial. “Tienen una amistad hermosa desde hace años. Fito hace muchísimo tiempo que está en la vida de mi hija”, remarcó. Para Moria, el viaje a Brasil fue una confirmación más de ese vínculo genuino y consolidado, que se sostiene en el tiempo sin necesidad de definiciones públicas. Incluso, fiel a su impronta, aseguró que “el universo sabe lo que hace”, dejando en claro su mirada positiva sobre la relación.