Seis recomendaciones de libros para leer en las vacaciones de verano

“Fortuna” es de esos libros que, literalmente, te atrapan. Ya sea por la traducción, por el tema o por la forma de escribir. 434 páginas divididas en cuatro novelas. Las novelas tienen como eje el dinero. Se ambientan en los años 20 y 30 del siglo pasado. Y a medida que se avanza con la lectura, se entiende cómo se relaciona cada una de las historias con la otra. Se entrelazan de manera estupenda aunque en un primer momento parezca que no. Hay un economista que la tiene muy clara en cuanto al manejo del dinero. O eso es lo que creemos cuando leemos gran parte del libro. Se hace millonario, multimillonario, billonario. Hay un periodista que cuenta a ese economista. No lo hace quedar muy bien. Hay una periodista y escritora que, más acá en el tiempo, cuenta entretelones del economista y del periodista. Y una esposa con una total incidencia en las cuatro historias. En la tercera de las novelas, la protagonista recuerda: “(...) Aprendí algo que tendría oportunidad de corroborar muchas veces a lo largo de mi vida: cuanto más cerca se está de una fuente de poder, más tranquilidad reina. La autoridad y el dinero se rodean de calma, y se puede medir el alcance de la influencia de una persona por la intensidad del silencio que la rodea”.©