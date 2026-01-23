Cuáles son los interrogantes sin respuestas en el crimen de Érika Antonella Álvarez

Una semana después de cometido el crimen, en un procedimiento que contó con la colaboración de la Policía Federal y la de Buenos Aires, los efectivos lograron detener en esa provincia a Felipe “El Militar” Sosa, quien hasta el momento es el único procesado en la causa. Según la teoría del caso elaborada por el fiscal Carlos Picón -quien reemplazó a Reuter por la feria judicial-, el imputado habría matado a la joven a golpes, aprovechándose del entrenamiento profesional que recibió como ex integrante del Ejército Argentino y de la Legión Extranjera, un cuerpo de elite de Francia.