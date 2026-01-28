La ministra de Seguridad consideró que la edad de imputabilidad debería bajar a 12 o 13 años

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, endureció su discurso en torno al proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil, que propone fijar la imputabilidad a partir de los 13 años, y consideró que debería ser menor.
“La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos que sea de 13 o 14 años, como se viene planteando. Pero creo que debería ser incluso un poquito menos porque la tendencia y la discusión está alrededor de los 12 y los 13 años. Para mí, esto va más allá de generar acuerdos, es realmente trabajar sobre la evidencia”, afirmó Monteoliva durante una entrevista con radio La Red.
Además, sostuvo que la normativa argentina sobre imputabilidad, vigente desde 1980, ha quedado desfasada y no atiende a la mutación de las organizaciones criminales, las cuales reclutan niños como “soldaditos” para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
“Excepto Brasil, todos los países de la región establecen la imputabilidad penal entre los 12 y 14 años”, y que en Europa existe el mismo criterio.
Debate por la edad de imputabilidad
También planteó que “la baja de la edad es un factor fundamental”, aunque insistió en que no basta con ese cambio, sino que debe acompañarse de estrategias preventivas y de contención, así como de una reforma institucional y recursos específicos para la reintegración de los menores involucrados en delitos.
Por último, la funcionaria destacó la importancia de atacar el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. “Para las organizaciones criminales, la vida no vale nada”, sentenció. Y determinó que la capacidad de reemplazo inmediato de integrantes explica el carácter letal y renovable de estas estructuras ilegales.