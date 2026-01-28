La ministra de Seguridad consideró que la edad de imputabilidad debería bajar a 12 o 13 años

“La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos que sea de 13 o 14 años, como se viene planteando. Pero creo que debería ser incluso un poquito menos porque la tendencia y la discusión está alrededor de los 12 y los 13 años. Para mí, esto va más allá de generar acuerdos, es realmente trabajar sobre la evidencia”, afirmó Monteoliva durante una entrevista con radio La Red.