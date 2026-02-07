Secciones
Política

Acuerdo en el peronismo: Axel Kicillof presidirá el PJ bonaerense con el respaldo de La Cámpora

El PJ bonaerense se ordena detrás de la figura del gobernador para blindar la gestión ante el avance libertario.

AXEL KICILLOF. El momento de la votación del gobernador de la provincia de Buenos Aires. AXEL KICILLOF. El momento de la votación del gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Hace 1 Hs

Tras semanas de intensas negociaciones, el peronismo de la provincia de Buenos Aires selló una lista de unidad para renovar sus autoridades. El gobernador Axel Kicillof asumirá la presidencia del Partido Justicialista (PJ) provincial, secundado por la vicegobernadora Verónica Magario como vicepresidenta primera.

El acuerdo, gestado entre el espacio del gobernador -Movimiento Derecho al Futuro (MDF)- y la organización liderada por Máximo Kirchner, evita la confrontación en las urnas y busca proyectar una imagen de cohesión frente al gobierno de Javier Milei. Por su parte, el propio Kirchner dejará la conducción operativa para pasar a presidir el Congreso Partidario, desplazando al matancero Fernando Espinoza.

El nuevo esquema de poder se completa con Federico Otermín (Lomas de Zamora) en la vicepresidencia segunda y Mariano Cascallares (Almirante Brown) en la Secretaría General. En tanto, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, mantendrá su rol al frente de la junta electoral partidaria.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el sector de Kicillof ostentará la mayoría de los consejeros, un reflejo del fortalecimiento territorial del mandatario. 

En el documento oficial de unidad, el PJ bonaerense se definió como un "dique de contención" contra el ajuste nacional y ratificó su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, al denunciar una "persecución política y judicial" en su contra.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresAxel KicillofMáximo KirchnerJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Interna del PJ: un intendente cercano a Kicillof tildó a Cristina Kirchner de “delincuente condenada”

Interna del PJ: un intendente cercano a Kicillof tildó a Cristina Kirchner de “delincuente condenada”

Axel Kicillof: Bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo

Axel Kicillof: "Bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo"

Axel Kicillof, contra Milei: “No hay ningún sector que se beneficie con este programa económico”

Axel Kicillof, contra Milei: “No hay ningún sector que se beneficie con este programa económico”

Lo más popular
Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual
1

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
2

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo
3

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle
4

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas
5

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”
6

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”

Más Noticias
Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Vargas Aignasse criticó a Soledad Molinuevo por sus dichos sobre la cárcel de Benjamín Paz: “Deje de hacer política barata”

Vargas Aignasse criticó a Soledad Molinuevo por sus dichos sobre la cárcel de Benjamín Paz: “Deje de hacer política barata”

El tiempo en Tucumán: el sábado estará marcado por las lluvias y una máxima de 26°C

El tiempo en Tucumán: el sábado estará marcado por las lluvias y una máxima de 26°C

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

Comentarios