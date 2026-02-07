Acuerdo en el peronismo: Axel Kicillof presidirá el PJ bonaerense con el respaldo de La Cámpora

Tras semanas de intensas negociaciones, el peronismo de la provincia de Buenos Aires selló una lista de unidad para renovar sus autoridades. El gobernador Axel Kicillof asumirá la presidencia del Partido Justicialista (PJ) provincial, secundado por la vicegobernadora Verónica Magario como vicepresidenta primera.
El acuerdo, gestado entre el espacio del gobernador -Movimiento Derecho al Futuro (MDF)- y la organización liderada por Máximo Kirchner, evita la confrontación en las urnas y busca proyectar una imagen de cohesión frente al gobierno de Javier Milei. Por su parte, el propio Kirchner dejará la conducción operativa para pasar a presidir el Congreso Partidario, desplazando al matancero Fernando Espinoza.
El nuevo esquema de poder se completa con Federico Otermín (Lomas de Zamora) en la vicepresidencia segunda y Mariano Cascallares (Almirante Brown) en la Secretaría General. En tanto, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, mantendrá su rol al frente de la junta electoral partidaria.
Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el sector de Kicillof ostentará la mayoría de los consejeros, un reflejo del fortalecimiento territorial del mandatario.
En el documento oficial de unidad, el PJ bonaerense se definió como un "dique de contención" contra el ajuste nacional y ratificó su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, al denunciar una "persecución política y judicial" en su contra.