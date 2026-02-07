Acuerdo en el peronismo: Axel Kicillof presidirá el PJ bonaerense con el respaldo de La Cámpora

El acuerdo, gestado entre el espacio del gobernador -Movimiento Derecho al Futuro (MDF)- y la organización liderada por Máximo Kirchner, evita la confrontación en las urnas y busca proyectar una imagen de cohesión frente al gobierno de Javier Milei. Por su parte, el propio Kirchner dejará la conducción operativa para pasar a presidir el Congreso Partidario, desplazando al matancero Fernando Espinoza.