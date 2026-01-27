Secciones
Política

Baja de la edad de imputabilidad: qué dice el proyecto que impulsa el oficialismo

Ayer, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que la iniciativa se tratará durante las sesiones extraordinarias.

Baja de la edad de imputabilidad: qué dice el proyecto que impulsa el oficialismo
Hace 1 Hs

La administración del presidente Javier Milei incluyó la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario para las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas a partir del 2 de febrero. ¿Qué es lo que establece el proyecto?

El oficialismo aspira a insistir con su proyecto original para reducir de 16 a 13 años la edad a partir de la cual un menor puede ser considerado penalmente responsable. Esa iniciativa se fundió con otras once y obtuvo dictamen de mayoría en 2025, tras pasar por las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes.

Con las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, el texto terminó fijando en 14 años la edad mínima y establecía penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.

La bancada de Unión por la Patria sostuvo que la edad no debía cambiarse y que tenía que permanecer en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó cualquier modificación a la normativa actual, consignó C5N.

El proyecto también contempló la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa.

Sin embargo, al no ser tratado durante el período legislativo, el texto perdió estado parlamentario. Ante eso, el Gobierno busca imponer, merced a la nueva composición de las cámaras del Congreso, su plan original, que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad.

Temas TucumánBuenos AiresPatricia BullrichMariano Cuneo LibaronaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
1

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
2

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos
3

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí
4

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
6

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Más Noticias
Javier Milei cargó contra Paolo Rocca tras la licitación del gasoducto de Vaca Muerta: Don Chatarrín de los tubitos caros

Javier Milei cargó contra Paolo Rocca tras la licitación del gasoducto de Vaca Muerta: "Don Chatarrín de los tubitos caros"

Narcotest obligatorio en Salta: quiénes son los funcionarios que deberán someterse a los nuevos controles toxicológicos

Narcotest obligatorio en Salta: quiénes son los funcionarios que deberán someterse a los nuevos controles toxicológicos

Vecinos de Concepción denuncian que el cierre de desagües agravó las inundaciones tras el temporal

Vecinos de Concepción denuncian que el cierre de desagües agravó las inundaciones tras el temporal

La Legislatura ratificó los dos DNU de Jaldo, entre críticas de la oposición

La Legislatura ratificó los dos DNU de Jaldo, entre críticas de la oposición

Temporal en la capital: 18 familias fueron alojadas en el albergue Papa Francisco

Temporal en la capital: 18 familias fueron alojadas en el albergue Papa Francisco

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Guillermo Norry, nuevo interventor de la Caja Popular: “No tengo hipótesis de conflicto con la Bancaria”

Guillermo Norry, nuevo interventor de la Caja Popular: “No tengo hipótesis de conflicto con la Bancaria”

Comentarios