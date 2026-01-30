El billete de $20 que todos descartan y hoy es un tesoro para coleccionistas

Parece cada vez una rareza encontrar billetes de baja denominación. Aunque aún están en circulación, ni los caramelos ni los chupetines pueden alcanzar el valor de ellos. Así pareciera que quienes cuentan con una moneda de este tipo solo tienen un papel de descarte, pero en realidad poseen un tesoro al alcance de sus manos.
Especialistas, publicaciones especializadas y plataformas de compra y venta online resaltaron que contar con un ejemplar de $20 es tener una oportunidad inesperada. Mientras algunas de estas piezas están perdidas entre cajones, sobres o viejas billeteras, podemos estar pasando por alto una recompensa importante en el mercado.
El diseño y su error más buscado
No todas las unidades de $20 valen lo mismo, pero hay una edición que se destaca entre todas: la imagen de Juan Manuel de Rosas. Este diseño, que circuló a fines de los años noventa y principios de los 2000, se convirtió en uno de los más solicitados entre aficionados a la numismática.
La más buscada es la edición correspondiente a los años 1998 y 2003. Si el papel moneda se encuentra en excelente estado o presenta alguna anomalía de impresión, el interés aumenta de manera considerable.
Los expertos buscan detalles únicos, y en el caso de los de $20, el atractivo que los distingue es que la palabra "Pesos" aparece traspasada al reverso. Este defecto, generado en el proceso de fabricación, es una de las fallas más inusuales detectadas en la serie emitida con la imagen del gobernador bonaerense.
La rareza de esta imperfección es lo que eleva su precio en el mercado de coleccionistas. Cuanto más evidente sea el desliz y mejor sea el estado de conservación de la unidad, mayor será su valor. Algunos ejemplares llegan a venderse por más de $100.000 debido a este error de producción.
Lo que debés saber para vender
Los conocedores recomiendan analizar cuidadosamente cada emisión antes de ofrecerla en venta, ya que pequeños detalles pueden marcar la diferencia en su cotización. Además, resulta fundamental informarse antes de realizar la oferta. Una tasación profesional puede evitar que una persona se desprenda de un activo valioso por un precio muy inferior al real.
Hoy existen múltiples canales donde se comercializan estos objetos antiguos. Plataformas generalistas como Mercado Libre conviven con grupos específicos en Facebook, foros especializados y casas de subastas digitales. Además, se organizan encuentros presenciales y ferias donde peritos evalúan los artículos. En esos espacios, los $20 suelen aparecer como protagonistas inesperados.