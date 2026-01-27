Saber usar IA, la competencia clave que hoy buscan las empresas al contratar personal

En estos últimos años, muchos de los trabajadores y estudiantes debieron ponerse al día con una tecnología que a veces nos deja sin aliento en la carrera. La inteligencia artificial resulta a veces más rápida que el ritmo al que se imparten clases o capacitaciones sobre cómo usarla. Siendo tantas las vertientes y los aspectos para aprender de ella, hay un área en la que los profesionales se están enfocando cada vez más, una habilidad que poco tiene que ver con la IA técnica.
Mucho menos específico que los flujos de trabajo, la ingeniería rápida o la programación, los profesionales que buscan avanzar en sus carreras están intentando capacitarse en un área más general de la IA, que, según Forbes, moldea fundamentalmente el futuro del trabajo incluso fuera de Tecnología de la Información (TI).
La habilidad que cada vez más estudiantes buscan aprender y que el mercado laboral percibe paulatinamente que necesita es la conocida creación de contenidos. Según un informe de Coursera, esta competencia registra un crecimiento interanual del 234% en el área de IA generativa para estudiantes no técnicos. Ahora bien, esta capacidad no es precisamente lo que podrías estar pensando.
Más allá de los "likes" y los influencers
Naturalmente, en el imaginario colectivo existe la impresión de que la creación de contenido se resume al conocimiento de las redes sociales y publicación al estilo de un influencer online. Sin embargo, desde Forbes advierten que el mercado busca algo mucho más profundo: la capacidad de convertir el pensamiento estratégico y el liderazgo de una industria en resultados creativos estructurados.
En el mundo corporativo de 2026, crear contenido significa comunicar ideas con claridad a través de formatos multimodales. No se trata solo de escribir un posteo, sino de dominar textos, elementos visuales y análisis de datos para captar la atención de clientes, inversores y medios de comunicación. De hecho, el informe de habilidades de Coursera destaca que esta destreza se complementa hoy con la personalización de la IA y el análisis de imágenes, herramientas clave para que una empresa no sea ignorada en el inmenso ruido digital.
El riesgo de la "IA deficiente"
La inversión en esta área no es casual. Se estima que el gasto global en marketing de contenidos alcanzará los 107.000 millones de dólares este año. Pero hay una trampa: el uso de la IA sin criterio humano puede ser contraproducente. Muchos líderes cometen el error de publicar contenido que es "obviamente generado por una máquina", lo que genera un efecto de desconfianza inmediata en la audiencia.
Para los profesionales no técnicos, el desafío actual es aprender a aplicar la IA en flujos de trabajo reales sin perder el pensamiento crítico. La clave está en la "incitación multimodal": ya no basta con pedirle a un chat que "escriba un artículo"; hoy el profesional exitoso es aquel que sabe integrar archivos propios, presentaciones de PowerPoint y datos específicos de su organización para que la IA devuelva un contenido con identidad, voz propia y profundidad, según advierten desde el informe.
Un nuevo estándar de liderazgo
Convertirse en un creador de contenido asistido por IA se transformó, en definitiva, en una herramienta de liderazgo. Permite a un gerente o directivo articular su visión —desde un correo interno hasta un informe sectorial— en una fracción del tiempo que le tomaba hace años, pero con una precisión mucho mayor.
En un mercado donde pasamos gran parte del día consumiendo información en internet, la visibilidad del pensamiento es lo que diferencia a una empresa (o a un profesional) de su competencia.