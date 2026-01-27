Saber usar IA, la competencia clave que hoy buscan las empresas al contratar personal

En estos últimos años, muchos de los trabajadores y estudiantes debieron ponerse al día con una tecnología que a veces nos deja sin aliento en la carrera. La inteligencia artificial resulta a veces más rápida que el ritmo al que se imparten clases o capacitaciones sobre cómo usarla. Siendo tantas las vertientes y los aspectos para aprender de ella, hay un área en la que los profesionales se están enfocando cada vez más, una habilidad que poco tiene que ver con la IA técnica.