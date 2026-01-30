Se sorteó la Champions League: conocé todos los cruces y la hoja de ruta de los argentinos

La UEFA Champions League cerró su innovadora Fase Liga con una definición dramática y, casi sin respiro, el sorteo en la sede de Nyon determinó el destino de los 16 equipos que deberán luchar por un lugar entre los mejores del continente. Los reflectores se posaron de inmediato sobre el cruce entre el Real Madrid y el Benfica de Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, un duelo con morbo añadido por el reencuentro de José Mourinho con la "Casa Blanca". El equipo portugués, que logró su clasificación de forma agónica gracias a un gol de su arquero Anatoliy Trubin en la última jornada, tendrá el desafío máximo de enfrentar al "Merengue" por un lugar en los octavos.