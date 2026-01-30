Se sorteó la Champions League: conocé todos los cruces y la hoja de ruta de los argentinos

La UEFA Champions League cerró su innovadora Fase Liga con una definición dramática y, casi sin respiro, el sorteo en la sede de Nyon determinó el destino de los 16 equipos que deberán luchar por un lugar entre los mejores del continente. Los reflectores se posaron de inmediato sobre el cruce entre el Real Madrid y el Benfica de Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, un duelo con morbo añadido por el reencuentro de José Mourinho con la "Casa Blanca". El equipo portugués, que logró su clasificación de forma agónica gracias a un gol de su arquero Anatoliy Trubin en la última jornada, tendrá el desafío máximo de enfrentar al "Merengue" por un lugar en los octavos.
Otro de los puntos álgidos de la gala en Suiza fue la confirmación de un "derbi" francés en el escenario internacional. El París Saint-Germain, vigente campeón, se medirá ante el Mónaco. Por su parte, el Inter de Milán de Lautaro Martínez tendrá un viaje complejo al norte para enfrentar al sorprendente Bodo/Glimt de Noruega, mientras que la Juventus deberá revalidar su jerarquía ante el siempre hostil ambiente del Galatasaray en Turquía.
Para los equipos españoles, la suerte fue dispar. Mientras el Madrid se prepara para la batalla en Lisboa, el Atlético de Madrid de Diego Simeone, Julián Álvarez y el resto de los argentinos se verá las caras con el Brujas de Bélgica, un rival que a priori parece accesible pero que ha demostrado ser un escollo duro en las últimas ediciones. Otros cruces destacados incluyen el choque de estilos entre Borussia Dortmund y Atalanta, y el enfrentamiento entre Bayer Leverkusen y Olympiakos. Los 16avos se completan con el cruce entre Newcastle y el sorprendente Qarabag de Azerbaiyán. Todos estos equipos buscan sumarse a los ocho privilegiados que ya esperan en octavos de final: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.
El calendario ya está marcado en rojo para los fanáticos. Los partidos de ida se disputarán los días 17 y 18 de febrero, mientras que las revanchas tendrán lugar el 24 y 25 del mismo mes. Una vez definidos los ocho ganadores, se realizará un nuevo sorteo el 27 de febrero para diagramar el cuadro final que desembocará en la gran cita del 30 de mayo en Budapest.