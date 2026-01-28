Bajo la lluvia y en la última jugada: el agónico gol del arquero que le dio la victoria al Benfica ante el Real Madrid

Real Madrid terminó el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo en el tiempo adicionado, en un cierre cargado de tensión. El árbitro había señalado cinco minutos de descuento, pero las interrupciones extendieron el juego. A los 97 minutos, Fredrik Aursnes ejecutó un centro preciso y Trubin, a centímetros del área chica, conectó de cabeza para desatar la locura en el Estádio da Luz. Incluso José Mourinho se sumó al festejo con los hinchas.