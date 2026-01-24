Duro golpe para Juan Foyth y la Selección: se lesionó el tendón de Aquiles y hay máxima preocupación

La gravedad de la situación se percibió al instante. El defensor no pudo salir por sus propios medios y debió ser retirado del campo asistido por dos integrantes del cuerpo médico, sin poder apoyar la pierna. En ese trayecto, recibió una sentida ovación de toda la hinchada del "Submarino Amarillo" y un gesto que conmovió a los presentes: Franco Mastantuono, la joven figura del Real Madrid y compañero de selección, se acercó para despedirlo con un beso y un abrazo, reflejando la camaradería y la preocupación por la magnitud de la lesión.