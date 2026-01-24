Duro golpe para Juan Foyth y la Selección: se lesionó el tendón de Aquiles y hay máxima preocupación
El defensor del Villarreal debió abandonar el campo de juego en el duelo ante Real Madrid tras una acción fortuita. El club confirmó que se trata de una dolencia en el tendón de la pierna izquierda y se teme que pueda perderse lo que resta de la temporada en un año mundialista.
La tarde en el Estadio de la Cerámica pasó del entusiasmo por el choque ante el Real Madrid a un silencio sepulcral en apenas 24 minutos. Juan Foyth, pieza clave del Villarreal y habitual en las convocatorias de la Selección Argentina, cayó al suelo tras un mal apoyo en una jugada donde no hubo contacto con ningún rival. La imagen fue elocuente: el platense se tomó inmediatamente la parte posterior del tobillo izquierdo con gestos de mucho dolor.
La gravedad de la situación se percibió al instante. El defensor no pudo salir por sus propios medios y debió ser retirado del campo asistido por dos integrantes del cuerpo médico, sin poder apoyar la pierna. En ese trayecto, recibió una sentida ovación de toda la hinchada del "Submarino Amarillo" y un gesto que conmovió a los presentes: Franco Mastantuono, la joven figura del Real Madrid y compañero de selección, se acercó para despedirlo con un beso y un abrazo, reflejando la camaradería y la preocupación por la magnitud de la lesión.
Minutos después de que el jugador se retirara al vestuario, el Villarreal emitió un breve comunicado para dar las primeras precisiones sobre el estado del futbolista: “En una primera valoración, lo de Foyth es una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Pendiente de pruebas”, anunció el club.
Aunque todavía restan los estudios médicos exhaustivos que se realizarán en las próximas horas, los pronósticos más pesimistas indican que, de confirmarse una rotura o lesión grave en el tendón, Foyth podría quedar marginado de las canchas por el resto de la temporada del fútbol español y fuera de la Copa del Mundo.
Lo sufre Scaloni
La noticia no solo sacude los cimientos del Villarreal, sino que genera una enorme preocupación en el predio de Ezeiza. Con el Mundial 2026 en el horizonte cercano, perder a un jugador con la polifuncionalidad de Foyth representa un contratiempo serio para los planes de Lionel Scaloni.
El defensor, que es un referente absoluto en el equipo español, deberá encarar ahora un proceso de recuperación que definirá sus posibilidades de estar en plenitud para las próximas citas internacionales. Por lo pronto, habrá que aguardar los resultados finales de las pruebas con la esperanza de que el alcance sea menor al esperado.