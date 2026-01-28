Hora, partidos y qué necesita cada equipo: guía completa de la definición de la fase de liga de la Champions
Desde las 17, el torneo continental estrena una definición inédita con 36 equipos jugando al mismo tiempo. Solo Arsenal y Bayern ya están en octavos; el resto pelea por entrar al "Top 8", sobrevivir en el repechaje o evitar la eliminación directa.
La Champions League vivirá hoy otra de esas jornadas dramáticas y decisivas que caracterizan a la competición. El nuevo formato diseñado por la UEFA, que eliminó la fase de grupos tradicional para instaurar una tabla única de 36 equipos, llega a su clímax con una definición que promete ser caótica y apasionante: por primera vez, se disputarán 18 partidos en simultáneo para cerrar la primera etapa del certamen.
Desde las 17, la pelota rodará en los principales estadios de Europa con el objetivo de evitar la especulación deportiva, ya que cada gol y cada punto alterarán la tabla en tiempo real, definiendo quiénes clasifican directo a octavos, quiénes deberán revalidar su lugar en el repechaje y quiénes se despedirán definitivamente de Europa.
Hasta el momento, la élite del torneo ya tiene dos dueños confirmados, dado que Arsenal, líder con 21 puntos, y Bayern Múnich, escolta con 18, son los únicos que ya aseguraron su ticket directo a los octavos de final. Este privilegio les permite evitar la desgastante ronda de playoffs de febrero y reducir la carga de partidos en el calendario.
Sin embargo, quedan seis boletos directos disponibles para el selecto grupo de los ocho mejores, y varios candidatos de peso lucharán por conseguirlos. Real Madrid y Liverpool, ambos con 15 unidades, aparecen como los perseguidores inmediatos pero aún deben resolver su futuro. El conjunto merengue visitará Lisboa para enfrentar a un Benfica desesperado que, con apenas seis puntos, necesita un milagro para no quedar eliminado, mientras que los "Reds" de Alexis Mac Allister recibirán en Anfield al Qarabag Agdam con la misión de consolidar su posición en la zona de vanguardia.
La jornada también será crucial para el Chelsea, que cuenta en sus filas con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. El club londinense, ubicado actualmente en la octava posición, defenderá el último cupo de clasificación directa en una parada de extrema dificultad al visitar al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona. Los italianos, con ocho puntos, están obligados a ganar para aspirar a un puesto en los playoffs, por lo que será un duelo a todo o nada.
Por otra parte, el Atlético de Madrid de Diego Simeone marcha duodécimo con 13 puntos y recibirá al peligroso Bodo Glimt, verdugo del Manchester City en la fecha pasada. Para clasificar a octavos de forma directa, los dirigidos por el "Cholo" dependen de un triunfo propio y de que se den otros resultados favorables en las canchas europeas.
Otro de los focos de atención estará puesto en el duelo entre el Borussia Dortmund y el Inter de Milán de Lautaro Martínez. Los italianos ocupan el puesto 14 con 12 puntos, apenas una unidad por encima de los alemanes, por lo que protagonizarán un encuentro determinante para mejorar su ubicación de cara a los cruces eliminatorios.
Cabe recordar que el nuevo reglamento es implacable: los equipos que finalicen entre el puesto nueve y el 24 disputarán una ronda de playoffs a doble partido, pero aquellos que terminen del puesto 25 en adelante quedarán eliminados de toda competencia, ya que se suprimió el descenso a la Europa League. En esta zona de riesgo se encuentran históricos como Benfica y Ajax, que necesitan una combinación de resultados extraordinaria para revertir su situación, mientras que clubes como Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Villarreal ya juegan únicamente por el honor al estar matemáticamente eliminados.
La agenda completa del día
La agenda completa de partidos, que comenzará a las 17, incluye enfrentamientos de alto voltaje en todo el continente. Además de los ya mencionados duelos de Benfica ante Real Madrid, Napoli contra Chelsea y Liverpool frente a Qarabag, la grilla se completa con Manchester City recibiendo a Galatasaray, Barcelona enfrentando a Copenhague y el PSV midiéndose ante el Bayern Múnich.
También jugarán en este turno unificado Brujas contra Olympique Marsella, Eintracht Frankfurt ante Tottenham, Bayer Leverkusen frente a Villarreal, Arsenal contra Kairat Almaty, Mónaco ante Juventus, Ajax frente a Olympiacos, Athletic Club contra Sporting de Lisboa, Pafos ante Slavia Praga, PSG frente a Newcastle y Union St. Gilloise ante Atalanta.
Con 30 equipos aún con posibilidades matemáticas de pelear por los 24 cupos disponibles, la última fecha promete resolver los cruces directos y dejar en el camino a más de un candidato en una tarde que quedará para la historia.