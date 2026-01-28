Hora, partidos y qué necesita cada equipo: guía completa de la definición de la fase de liga de la Champions

Cabe recordar que el nuevo reglamento es implacable: los equipos que finalicen entre el puesto nueve y el 24 disputarán una ronda de playoffs a doble partido, pero aquellos que terminen del puesto 25 en adelante quedarán eliminados de toda competencia, ya que se suprimió el descenso a la Europa League. En esta zona de riesgo se encuentran históricos como Benfica y Ajax, que necesitan una combinación de resultados extraordinaria para revertir su situación, mientras que clubes como Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Villarreal ya juegan únicamente por el honor al estar matemáticamente eliminados.