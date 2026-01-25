El peor escenario: Juan Foyth se queda sin Mundial tras confirmarse su grave lesión
El Villarreal confirmó la rotura del tendón de aquiles del defensor en el duelo ante el Real Madrid. Con una recuperación mínima de seis meses, el defensor platense queda fuera de la lista de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.
La noticia que sobrevolaba el Estadio de la Cerámica con un halo de pesimismo terminó por materializarse en un parte médico demoledor. El Villarreal oficializó este domingo que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda. El defensor argentino, que debió abandonar el campo a los 24 minutos del primer tiempo en el duelo frente al Real Madrid, se enfrenta ahora a un proceso de recuperación que lo deja fuera de la lista para el Mundial 2026.
El incidente ocurrió de la manera más cruel posible: en una jugada aislada, sin mediar contacto alguno con un rival, Foyth realizó un mal apoyo que lo dejó tendido sobre el césped de inmediato. La reacción del jugador, que rápidamente se tomó la parte posterior de su tobillo, fue la primera señal de alarma para un cuerpo técnico que, en palabras del director técnico del "Submarino Amarillo", Marcelino García Toral, ya intuía la magnitud de la situación. Mientras el platense era retirado en camilla, se produjo uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando el joven Franco Mastantuono se acercó para consolarlo, reflejando el dolor de un compañero que entendía que ese retiro del campo significaba mucho más que el final de un partido.
Desde el punto de vista clínico, la rotura del tendón de Aquiles exige una intervención quirúrgica inmediata y un periodo de rehabilitación que oscila entre los cuatro y los seis meses tan solo para recuperar la movilidad competitiva. Si se tiene en cuenta que la Copa del Mundo iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, los tiempos de Foyth son imposibles. El defensor necesitaría un milagro biológico para no solo sanar, sino para alcanzar el ritmo de alta competencia que exige una cita de tal magnitud, lo que obliga a Lionel Scaloni a buscar alternativas: el ex-Estudiantes era un habitué de la convocatoria por su capacidad para adaptarse tanto al lateral derecho como a la zaga central.
Este nuevo contratiempo físico parece ser el capítulo más amargo de una racha de lesiones que ha perseguido a Foyth en los últimos años. Cabe recordar que el defensor ya había tenido que pasar por el quirófano en dos oportunidades durante 2023 debido a una inestabilidad crónica en su hombro derecho, complicaciones que ya lo habían marginado de la Copa América 2024. A esto se le sumó una contusión en los ligamentos de su rodilla izquierda a mediados de 2024, formando un historial médico abultado.
Foyth, quien tuvo el honor de sumar minutos en la semifinal del Mundial de Catar ante Croacia, deberá ahora enfocarse en una recuperación. Mientras el club español cerró su comunicado con un sentido "Mucha fuerza, Juan", el búnker argentino en Ezeiza comienza a procesar una baja sensible y dolorosa de cara al gran objetivo de 2026.