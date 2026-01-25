El peor escenario: Juan Foyth se queda sin Mundial tras confirmarse su grave lesión

El incidente ocurrió de la manera más cruel posible: en una jugada aislada, sin mediar contacto alguno con un rival, Foyth realizó un mal apoyo que lo dejó tendido sobre el césped de inmediato. La reacción del jugador, que rápidamente se tomó la parte posterior de su tobillo, fue la primera señal de alarma para un cuerpo técnico que, en palabras del director técnico del "Submarino Amarillo", Marcelino García Toral, ya intuía la magnitud de la situación. Mientras el platense era retirado en camilla, se produjo uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando el joven Franco Mastantuono se acercó para consolarlo, reflejando el dolor de un compañero que entendía que ese retiro del campo significaba mucho más que el final de un partido.