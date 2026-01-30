Qué es y qué implica la Emergencia Ígnea: el nuevo decreto del Gobierno Nacional ante el fuego en la Patagonia

La zona más afectada del sur

Son cuatro zonas de Chubut las más afectadas, aunque el foco crítico se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces. Este bosque andino ubicado en el territorio chubutense, con lagos de origen glaciar, es el más castigado con 20.000 hectáreas incendiadas, según el último parte. La normativa nacional ahora ampara legalmente el uso de fondos extraordinarios para intentar frenar el avance sobre este patrimonio de la humanidad, calificado por el propio texto oficial como "escenario de emergencia" para la vida de las personas.