Qué es y qué implica la Emergencia Ígnea: el nuevo decreto del Gobierno Nacional ante el fuego en la Patagonia

Los esfuerzos más apremiantes de las provincias asoladas por las llamas en la región patagónica se desgastaban tanto entre los focos de las 230.000 hectáreas arrasadas, como en los intentos por que el Gobierno nacional declare la Emergencia Ígnea. Este manifiesto no solo busca darle entidad al desastre ecológico, sino que funciona como un instrumento legal significativo y necesario ante la incapacidad de los gobiernos locales de controlar una catástrofe inmanejable.
El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X por la tarde del jueves: "Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la alerta máxima en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa". En el Decreto 73/2026 del Poder Ejecutivo quedó establecida la normativa para el sector afectado.
¿Qué es la Emergencia Ígnea?
La Emergencia Ígnea es un recurso legal que tiene como propósito reducir al mínimo el riesgo de focos ígenos en un escenario ideal para su propagación: altas temperaturas, sequías prolongadas y condiciones climáticas adversas.
Legalmente, este régimen de excepción está previsto en la Ley 27.287. Su activación implica que la Casa Rosada reconoce que la capacidad de respuesta local ha sido superada por la magnitud del siniestro. Esto permite adoptar medidas urgentes de "presupresión y extinción", saltando burocracias legislativas habituales para disponer de recursos de forma inmediata.
Presupuesto y los actores principales
La normativa se basa en un paquete presupuestario, así como en un protocolo de procedimiento y operaciones de mitigación para aminorar los incendios que sacuden los bosques del sur argentino, los cuales son considerados reservas naturales de valor universal.
En el mismo decreto se declaró también la Zona de Desastre, que se enfoca en habilitar acciones de asistencia directa para la recuperación de bienes, medios de vida y el sistema productivo de las familias afectadas en los cuatro distritos.
Con esta normativa, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) —creada el año pasado bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad— asume la coordinación total del despliegue. Su función será articular con las administraciones provinciales y municipales el envío de brigadistas, medios aéreos y el cumplimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
La zona más afectada del sur
Son cuatro zonas de Chubut las más afectadas, aunque el foco crítico se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces. Este bosque andino ubicado en el territorio chubutense, con lagos de origen glaciar, es el más castigado con 20.000 hectáreas incendiadas, según el último parte. La normativa nacional ahora ampara legalmente el uso de fondos extraordinarios para intentar frenar el avance sobre este patrimonio de la humanidad, calificado por el propio texto oficial como "escenario de emergencia" para la vida de las personas.