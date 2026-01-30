Incendios en la Patagonia: el Gobierno enviará $ 100.000 millones a bomberos voluntarios

Los incendios activos en la Patagonia ocuparon un lugar central en la agenda nacional por su gravedad y por la extensión que tuvieron durante las últimas semanas. La situación llevó al Gobierno nacional a evaluar medidas excepcionales y a convocar ayer a una reunión de funcionarios para definir si avanzará con el impulso de la Emergencia Ígnea en el Congreso, un reclamo que en los últimos días fue sostenido por gobernadores de la región, quienes consideran que la medida incluso podría instrumentarse mediante un DNU.