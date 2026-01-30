Incendios en la Patagonia: el Gobierno enviará $ 100.000 millones a bomberos voluntarios

Los incendios activos en la Patagonia ocuparon un lugar central en la agenda nacional por su gravedad y por la extensión que tuvieron durante las últimas semanas. La situación llevó al Gobierno nacional a evaluar medidas excepcionales y a convocar ayer a una reunión de funcionarios para definir si avanzará con el impulso de la Emergencia Ígnea en el Congreso, un reclamo que en los últimos días fue sostenido por gobernadores de la región, quienes consideran que la medida incluso podría instrumentarse mediante un DNU.
En ese contexto, el jueves de madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, que establece una serie de disposiciones para fortalecer el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
Según la norma, las asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. El monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de $94.924.971,75 para cada una. Los fondos se destinarán a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros elementos necesarios para la lucha contra el fuego y la protección civil, además del mantenimiento de esos recursos.
Las entidades de segundo grado provinciales percibirán casi $8 millones. Ese dinero se utilizará para gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones legales. A su vez, se asignó otro monto idéntico para programas de capacitación de bomberos voluntarios y directivos, de acuerdo con la Ley Nacional 25.054.
La resolución fue firmada el martes, el mismo día en que los gobernadores patagónicos solicitaron formalmente al Congreso el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. El pedido fue impulsado por Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y Claudio Vidal.
En el Gobierno admitieron que el reclamo no fue el detonante de la medida, aunque reconocieron que la decisión busca atenuar críticas sobre la política oficial frente a los incendios. También señalaron que varios de estos gobernadores son aliados clave para la agenda legislativa en sesiones extraordinarias, como la reforma laboral.
Mientras tanto, en Chubut confirmaron la transferencia de $4.000 millones en concepto de ATN. En los considerandos de la resolución se indica que el financiamiento responde a “desastres de gran magnitud” ocurridos y previstos, y apunta a dotar de equipamiento adecuado a los bomberos voluntarios.
Además, la Agencia Federal de Emergencias recibirá $2.5 millones para fiscalización, equipamiento, capacitación y subsidios extraordinarios.