El laberinto más grande de Sudamérica está en Argentina: dónde queda y cómo es el desafío que sorprende a los visitantes

A simple vista, parece un entramado verde perdido entre montañas y bosques. Pero quienes se animan a ingresar descubren rápidamente que no se trata de un paseo cualquiera: salir no es tan sencillo como entrar. En plena Patagonia argentina existe un laberinto que desconcierta, desafía la orientación y despierta curiosidad desde el primer paso.
Se trata del Laberinto Patagonia, ubicado en la provincia de Chubut, considerado el laberinto natural más grande de Sudamérica. Rodeado de paisajes imponentes y diseñado para invitar tanto al juego como a la introspección, este espacio se convirtió en una de las atracciones turísticas más originales del sur del país, elegida por familias, viajeros y amantes de las experiencias al aire libre.
Un recorrido que pone a prueba la orientación
El Laberinto Patagonia se desarrolla sobre un predio natural ubicado a pocos kilómetros de la localidad de El Hoyo, en la Comarca Andina del Paralelo 42. Está construido con cercos vivos de vegetación y senderos que se bifurcan una y otra vez, generando múltiples recorridos posibles, aunque solo uno conduce correctamente hacia la salida. En total, el laberinto cuenta con más de dos kilómetros de caminos internos, lo que lo convierte en el más extenso de Sudamérica dentro de su tipo.
El diseño no solo apunta al desafío físico de orientarse, sino también a una experiencia simbólica: el recorrido propone detenerse, elegir caminos y aceptar retrocesos. A lo largo del trayecto, el visitante se encuentra con distintos niveles, puntos panorámicos y espacios que invitan a observar el entorno natural patagónico. Por esa combinación de juego, contemplación y reflexión, el laberinto atrae tanto a familias como a adultos que buscan una experiencia distinta en contacto con la naturaleza.
Datos útiles para visitar el Laberinto Patagonia
Dónde queda: a 3,7 kilómetros de El Hoyo, provincia de Chubut, en la Comarca Andina.
Cómo llegar: se accede por caminos señalizados desde la Ruta Nacional 40. Está a unos 15 km de El Bolsón.
Cuándo visitarlo: abre durante gran parte del año, con mayor afluencia en primavera y verano, cuando el clima facilita el recorrido.
Duración estimada: entre 45 minutos y una hora y media, según el camino elegido.
Ideal para: familias, parejas y grupos que buscan actividades al aire libre.
Servicios: el predio cuenta con espacios de descanso y una casa de té con productos regionales.