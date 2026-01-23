El laberinto más grande de Sudamérica está en Argentina: dónde queda y cómo es el desafío que sorprende a los visitantes

Un recorrido que pone a prueba la orientación

El Laberinto Patagonia se desarrolla sobre un predio natural ubicado a pocos kilómetros de la localidad de El Hoyo, en la Comarca Andina del Paralelo 42. Está construido con cercos vivos de vegetación y senderos que se bifurcan una y otra vez, generando múltiples recorridos posibles, aunque solo uno conduce correctamente hacia la salida. En total, el laberinto cuenta con más de dos kilómetros de caminos internos, lo que lo convierte en el más extenso de Sudamérica dentro de su tipo.