Budín de espinaca saludable y sin harinas: fácil, rápida y económica

Una opción colorida y saludables para los amantes de la cocina saludable.

Una opción saludable para tus almuerzos.
Hace 1 Hs

Una alimentación saludable no significa renunciar al placer de disfrutar una comida deliciosa, es posible mantener los sabores exquisitos y, al mismo tiempo, cuidar de nuestra salud. 

Un budín de espinaca es una de las opciones sencillas de preparar. Las espinacas contienen antioxidantes y son ricas en fibra, potasio, hierro y magnesio. También son fuente de ácido fólico, una sustancia capaz de protegernos de afecciones cerebrales y cardiovasculares.

Su textura suave y su versatilidad lo convierten en una opción ideal para disfrutar en familia o con amigos. Son un plato reconfortante que combina tradición y sencillez en cada bocado. La clave es elegir ingredientes frescos, equilibrar los nutrientes y dar espacio a la creatividad en la cocina.

Un plato colorido y sano que puede estar listo en menos de una hora.

Cómo preparar un budín de espinaca paso a paso

Ingredientes:

- 1 atado de espinaca (aproximadamente 400 g)

- 200 g de queso feta (puede ser también queso cremoso o el que más te guste)

- 2 huevos

- 100 g de crema de leche (o leche, según lo que tengas)

- 1 diente de ajo (opcional)

- Sal y pimienta a gusto

- Aceite o manteca para enmantecar el molde

- Queso rallado (opcional, para gratinar)

Preparación

1. Preparar la verdura: Lavar bien las hojas de espinaca. Hervir las hojas en agua con un poco de sal por unos 5 a 7 minutos, hasta que estén tiernas. Después, escurrirlas bien para sacarles toda el agua (se puede apretarlas con las manos o usar un colador). Si se quiere darle un toque extra de sabor, se puede saltear un diente de ajo picado en un poco de aceite o manteca antes de agregar la verdura escurrida.

2. Preparar el molde: Enmantecar o aceitar un molde para horno (preferentemente uno antiadherente), de unos 20 cm de diámetro. Asegurarse de cubrir bien todo el fondo y los bordes.

3. Colocar el queso feta: Colocar el queso feta en el fondo del molde en una capa pareja. Este queso se derretirá durante la cocción y formará una base cremosa y sabrosa.

4. Mezclar los ingredientes: En un bowl, batir los dos huevos con la crema de leche (o leche) hasta que estén bien integrados. Salpimentar a gusto. Agregar la espinaca escurrida y mezclar bien todo para que la verdura se impregne con la mezcla de huevo.

