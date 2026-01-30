Budín de espinaca saludable y sin harinas: fácil, rápida y económica

1. Preparar la verdura: Lavar bien las hojas de espinaca. Hervir las hojas en agua con un poco de sal por unos 5 a 7 minutos, hasta que estén tiernas. Después, escurrirlas bien para sacarles toda el agua (se puede apretarlas con las manos o usar un colador). Si se quiere darle un toque extra de sabor, se puede saltear un diente de ajo picado en un poco de aceite o manteca antes de agregar la verdura escurrida.