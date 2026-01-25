Secciones
SociedadActualidad

Budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar: la receta saludable, nutritiva e ideal para el mate

Este budín se prepara sin harina ni azúcar y se destaca por su textura húmeda y su sabor natural. Una receta simple y saludable, ideal para acompañar el mate sin resignar dulzor ni esponjosidad.

Budín húmedo de zanahoria y manzana: sin harina ni azúcar y fácil de hacer Budín húmedo de zanahoria y manzana: sin harina ni azúcar y fácil de hacer Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 31 Min

Las recetas caseras sin harina ni azúcar ganan cada vez más espacio entre quienes buscan opciones más saludables para el día a día. En ese camino, el budín de zanahoria y manzana se presenta como una alternativa práctica y nutritiva, elaborada con ingredientes simples y fáciles de conseguir.

Panqueques de avena y chocolate en taza: la receta saludable que se hace sola y sin mezclar

Panqueques de avena y chocolate en taza: la receta saludable que se hace sola y sin mezclar

Gracias al dulzor natural de la fruta y a la humedad que aporta la zanahoria, este budín logra una textura suave y sabrosa sin necesidad de azúcares agregados ni harinas refinadas. Ideal para la merienda o para acompañar el mate, es una preparación que combina sabor y bienestar en partes iguales.

Budín de zanahoria y manzana: la lista de ingredientes que se necesitan

Esta receta destaca por utilizar ingredientes simples que probablemente ya tenés en tu cocina:

- Frutas y vegetales: 2 manzanas medianas y 2 zanahorias.

- Base: 1 taza de harina de avena (podés licuar avena instantánea hasta que sea polvo).

- Aglutinante: 2 huevos.

- Leudante: 1 cucharadita de polvo para hornear.

- Dulzor: Miel o el endulzante de tu preferencia (stevia, mascabado).

- oque crocante (Opcional): Un puñado de almendras y nueces picadas.

Paso a paso: el secreto para lograr un budín esponjoso y húmedo

1- Preparación de la base líquida: Lavá, pelá y rallá finamente las zanahorias y las manzanas. Tip experto: Si las manzanas sueltan mucho jugo, escurrí apenas el excedente para que el budín no quede apelmazado. Llevá todo a un bol y mezclá con los huevos.

2- Integración de secos: Incorporá la harina de avena de a poco, junto con el polvo para hornear. Sumá la miel o el endulzante elegido. Revolvé con movimientos envolventes hasta lograr una mezcla homogénea.

3- El reposo clave: Dejá reposar la masa unos 5 a 10 minutos. Esto permite que la avena se hidrate con la humedad de la fruta, logrando una textura final mucho más suave.

4- Horneado: Precalentá el horno a 180 °C. Aceitá una budinera y volcá la preparación. Coroná con los frutos secos picados para sumar textura.

5- Punto justo: Horneá entre 20 y 30 minutos (el tiempo puede variar según el horno). Realizá la prueba del palillo: si sale limpio, está listo.

6- Desmolde: Es fundamental dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que el budín se rompa, debido a su estructura húmeda y tierna.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
2

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
3

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
4

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha
5

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
6

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Más Noticias
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Comentarios