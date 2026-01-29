Secciones
Inundaciones en Tucumán: asistencia, evacuados y controles sanitarios

Las autoridades siguen de cerca la evolución de ríos y caminos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

DAÑOS. Las máquinas trabajan para drenar y redirigir el curso del agua. DAÑOS. Las máquinas trabajan para drenar y redirigir el curso del agua.
Belén Castellano
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

Las lluvias que azotaron a la provincia durante los últimos días mantienen en alerta a distintos puntos de Tucumán, con zonas todavía afectadas por las inundaciones y un pronóstico que no ofrece un alivio inmediato. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante el fin de semana se esperan lluvias y tormentas tanto en la Capital como en el sur de la provincia.

Asistencia en Villa Chicligasta

El director de Defensa Civil de la Provincia, Ramón Imbert, brindó un panorama sobre la situación en las áreas más comprometidas. “Trabajamos en la asistencia a las personas afectadas de Villa Chicligasta con intervención de personal de la comuna, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Policía Lacustre”, afirmó.

Imbert precisó que durante esta mañana se realizaron algunas evacuaciones y también se brindó asistencia directa a las familias afectadas. “De acuerdo al relevamiento oficial,un aproximado de unas 60 familias son las afectadas”. Todavía siete familias permanecían evacuadas y alojadas en la Escuela Media de la localidad en las primeras horas de la tarde.

Sobre la ayuda brindada, el funcionario detalló: “Se priorizó la entrega de agua potable, alimentos y elementos de primeros auxilios. También se reparten repelentes y cremas antimicóticas”. En cuanto a la transitabilidad hasta la comuna, advirtió que en algunos sectores el paso sigue siendo complicado y explicó: “Se buscaron distintas alternativas de acceso, no solo por los ríos, sino también por caminos rurales y fincas”.

Situación controlada en Aguilares

En Aguilares, el director de Defensa Civil, Alberto Janin, señaló que el escenario está más estable. “Ayer la situación se mantuvo con normalidad. El agua bajó considerablemente en las zonas que estaban anegadas y drenó hacia el este de la ruta 38”, indicó, y explicó que esto fue posible gracias a una canalización realizada por el municipio ese mismo día.

No obstante, aclaró que a unos 15 km al oeste, en Alto Verde desbordó un brazo del río Medina y que allí se trabaja para evitar que el agua avance hacia Villa Nueva. Sobre evacuaciones, sostuvo que solo hubo dos personas que fueron evacuadas durante la noche de la tormenta y regresaron a sus domicilios al mediodía.

Atención sanitaria y ayuda comunitaria

Janin indicó: “En los sectores más afectados se dispusieron tres puestos sanitarios con personal médico, psicólogos y agentes sanitarios. También se trabaja en la prevención del dengue con tareas de fumigación”.

En cuanto a la asistencia social, señaló que se entregaron materiales y elementos de higiene como lavandina y cloro y destacó que un grupo de voluntarios se organizó para brindar desayuno y almuerzo a las familias.

