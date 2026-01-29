Inundaciones en Tucumán: asistencia, evacuados y controles sanitarios

Las lluvias que azotaron a la provincia durante los últimos días mantienen en alerta a distintos puntos de Tucumán, con zonas todavía afectadas por las inundaciones y un pronóstico que no ofrece un alivio inmediato. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante el fin de semana se esperan lluvias y tormentas tanto en la Capital como en el sur de la provincia.