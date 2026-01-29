El Gobierno aseguró que “los puentes están en condiciones” tras las intensas lluvias en Tucumán
Tras las fuertes lluvias que afectaron a distintos puntos de Tucumán, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, aseguró este jueves que “no tenemos ningún puente en la provincia con problemas estructurales”, pese a las abundantes precipitaciones de los últimos días.
En diálogo con LA GACETA, el funcionario explicó que se encuentra recorriendo el sur, donde se ejecutan trabajos de mejora en alcantarillas y canalizaciones, especialmente en zonas como Atahona y Aguilares, para facilitar el escurrimiento del agua. “Estamos con todos los equipos trabajando. El problema principal hoy es que el suelo está saturado y hay mucha agua acumulada en los campos”, señaló.
Nazur recordó que en algunas localidades se registraron lluvias superiores a los 160 milímetros, lo que generó importantes caudales en ríos y desbordes en zonas de llanura. No obstante, destacó que las obras realizadas previamente dieron resultados positivos en sectores históricamente afectados. “En La Madrid, donde todos los años se inundaba, hoy la situación está controlada gracias a los trabajos pre-lluvia”, afirmó.
Respecto a la infraestructura vial, el ministro remarcó que la red primaria y los puentes se encuentran en condiciones seguras, producto de tareas de encauzamiento realizadas aguas arriba y abajo de las estructuras. “Eso permitió que los puentes soporten el caudal. No hay riesgo estructural en ninguno”, aclaró.
En cuanto a los daños más severos, mencionó la situación de la ruta 321, donde la crecida del río erosionó un tramo de aproximadamente 200 metros. “Se trata de una obra compleja que demandará entre dos y dos meses y medio para su reconstrucción”, explicó.
Nazur también se refirió al estado del dique El Cadillal, asegurando que la situación está bajo control. Indicó que el embalse se encuentra en cota de espera de crecientes, con erogaciones reguladas para evitar inconvenientes aguas abajo.
Finalmente, anunció la puesta en marcha del Plan Provincial de Recuperación de Caminos, destinado a reparar la red secundaria y terciaria, la más afectada por el temporal, especialmente en los departamentos del sur. “Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Contra lluvias de esta magnitud no hay obra que resista, pero estamos dando respuesta con presencia y acciones concretas”, concluyó.