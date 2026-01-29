El Gobierno aseguró que “los puentes están en condiciones” tras las intensas lluvias en Tucumán

En diálogo con LA GACETA, el funcionario explicó que se encuentra recorriendo el sur, donde se ejecutan trabajos de mejora en alcantarillas y canalizaciones, especialmente en zonas como Atahona y Aguilares, para facilitar el escurrimiento del agua. “Estamos con todos los equipos trabajando. El problema principal hoy es que el suelo está saturado y hay mucha agua acumulada en los campos”, señaló.