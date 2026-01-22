Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

La alerta amarilla por tormentas rige para el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, el sur de San Luis, Mendoza, el este de San Juan, el centro de La Rioja, el oeste de Catamarca, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. De acuerdo con el parte oficial, esas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.