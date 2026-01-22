Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Medio país está bajo alerta amarilla por tormentas, lluvias y temperaturas extremas para este jueves 22 de enero, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte diario. El fenómeno alcanzará a 14 provincias y podría presentar capacidad de daño, con posibles impactos en el normal desarrollo de las actividades cotidianas.
En relación con el calor, rige una alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires, el norte y el oeste del Área Metropolitana y el centro de la provincia de Buenos Aires. La advertencia también alcanza al oeste de Santa Fe, un sector del sudoeste de Córdoba y San Luis.
Alerta amarilla por tormentas: ¿a qué provincias alcanza?
La alerta amarilla por tormentas rige para el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, el sur de San Luis, Mendoza, el este de San Juan, el centro de La Rioja, el oeste de Catamarca, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. De acuerdo con el parte oficial, esas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
Por otra parte, el SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias para Chubut y el este de Río Negro. En esas provincias se esperan precipitaciones, algunas localmente intensas, con acumulados estimados entre 10 y 25 mm.