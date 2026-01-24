Los celulares, claves para esclarecer el caso Érika

El inmueble allanado se encuentra en El Manantial, en el departamento Lules, y -según indicaron fuentes de la investigación- no está lejos del descampado donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Para los investigadores, el hallazgo más relevante fueron las bolsas de consorcio, ya que el cuerpo de Érika fue colocado en una de ellas antes de ser abandonado. “Se trata de un elemento que se vende en cualquier comercio y que está presente en la mayoría de los hogares tucumanos”, señaló Marcelo Cosiansi, uno de los defensores del imputado por homicidio simple. También será objeto de análisis el material registrado por las cámaras de seguridad del lugar.