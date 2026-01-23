Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Sosa, que durante la audiencia en la que fue acusado de homicidio reconoció ser consumidor social de cocaína y marihuana, también estuvo involucrado en una causa por drogas. En junio de 2023, en una medida ordenada por un juez civil en el marco de un proceso de divorcio, la Policía encontró en su vivienda 36 plantas de marihuana. Con esa cantidad, se estima que podría haber producido unos 30 kilos de flores.