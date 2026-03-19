El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

El pronóstico del tiempo para Tucumán augura algunas horas sin precipitaciones y, si bien se espera otra jornada inestable, el cielo podría despejarse y la temperatura se elevaría hasta los 26 °C, mientras que la sensación térmica llegaría hasta los 28 °C.
La nubosidad fue total en el inicio de la mañana y hasta se registraron algunos bancos de niebla, que se redujo a menos se seis kilómetros. La humedad fue del 97% y la temperatura mínima de 21 °C, por lo que muchos madrugadores salieron de casa con algo de abrigo.
Después del mediodía la temperatura llegaría a los 25 °C y el cielo se despejaría levemente. La nubosidad descendería hasta el 50% mientras que la humedad seguiría por encima del 80%. Los vientos soplarán desde el noreste.
Durante la tarde la máxima rozaría los 27 °C y la térmica podría llegar a los 28 °C, mientras que la nubosidad subiría al 60%. No descartan chubascos aislados en la zona de los valles Calchaquíes. La humedad superaría el 80%.
Ya entrada la noche la temperatura bajaría hasta los 23 °C y la humedad se elevaría el 90%. La nubosidad sería del 40% y la térmica de 25 °C. Los vientos serán muy leves, desde el noreste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan para el viernes una mínima de 20 °C y una máxima de 29 °C. Por la noche podrían registrarse algunas tormentas aisladas.
El sábado la máxima rondaría los 25 °C y se espera el ingreso de un frente que volvería a provocar lluvias a partir de la tarde. Esa inestabilidad continuaría durante el domingo, con tormentas aisladas por la mañana. La temperatura llegaría hasta los 27 °C.