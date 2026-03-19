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El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

La mínima fue de 21 °C. La mañana comenzó con algo de neblina. El pronóstico extendido.

AGRADABLE. La nubosidad podría descender durante las primeras horas de la tarde. AGRADABLE. La nubosidad podría descender durante las primeras horas de la tarde. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El pronóstico del tiempo para Tucumán augura algunas horas sin precipitaciones y, si bien se espera otra jornada inestable, el cielo podría despejarse y la temperatura se elevaría hasta los 26 °C, mientras que la sensación térmica llegaría hasta los 28 °C.

La nubosidad fue total en el inicio de la mañana y hasta se registraron algunos bancos de niebla, que se redujo a menos se seis kilómetros. La humedad fue del 97% y la temperatura mínima de 21 °C, por lo que muchos madrugadores salieron de casa con algo de abrigo. 

Después del mediodía la temperatura llegaría a los 25 °C y el cielo se despejaría levemente. La nubosidad descendería hasta el 50% mientras que la humedad seguiría por encima del 80%. Los vientos soplarán desde el noreste. 

Durante la tarde la máxima rozaría los 27 °C y la térmica podría llegar a los 28 °C, mientras que la nubosidad subiría al 60%. No descartan chubascos aislados en la zona de los valles Calchaquíes. La humedad superaría el 80%. 

Ya entrada la noche la temperatura bajaría hasta los 23 °C y la humedad se elevaría el 90%. La nubosidad sería del 40% y la térmica de 25 °C. Los vientos serán muy leves, desde el noreste.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan para el viernes una mínima de 20 °C y una máxima de 29 °C. Por la noche podrían registrarse algunas tormentas aisladas.

El sábado la máxima rondaría los 25 °C y se espera el ingreso de un frente que volvería a provocar lluvias a partir de la tarde. Esa inestabilidad continuaría durante el domingo, con tormentas aisladas por la mañana. La temperatura llegaría hasta los 27 °C.

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