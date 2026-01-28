Dos propuestas gratuitas desde el Ente Cultural de la Provincia

Por la tarde, en el Punto Digital del Ente (San Martín 251) a partir de las 20 habrá una nueva edición del ciclo Converstario de Gestión Cultural, enfocado en las distintas variables para encarar un proyecto escenográfico, que incluye la planificación espacial y temporal y el análisis de recursos y comunicación entre las diversas áreas de una puesta en escena. “Transformación del espacio escénico” tendrá como disertantes principales a Claudio Gigena y a Christian Pedersoli, pero con el espíritu de generar un diálogo abierto y horizontal de reflexión y debate con el público.