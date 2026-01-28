Secciones
Dos propuestas gratuitas desde el Ente Cultural de la Provincia

En la continuidad del ciclo gratuito Verano con Cultura, el Ente Cultural de la Prrovincia presenta dos propuestas para hoy.

Hace 7 Hs

A las 10, en Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda 254) comenzará el taller de danza contemporánea “Revelar la danza”, a cargo de Loli Martínez y dirigido a personas sin experiencia previa en un acercamiento a las expresiones contemporáneas a partir de fundamentos técnicos, la improvisación y la exploración corporal. Será la primera de tres jornadas sucesivas en esta formación, y requiere inscripciones previa que se realizan a través del WhatsApp 341-5466484.

Por la tarde, en el Punto Digital del Ente (San Martín 251) a partir de las 20 habrá una nueva edición del ciclo Converstario de Gestión Cultural, enfocado en las distintas variables para encarar un proyecto escenográfico, que incluye la planificación espacial y temporal y el análisis de recursos y comunicación entre las diversas áreas de una puesta en escena. “Transformación del espacio escénico” tendrá como disertantes principales a Claudio Gigena y a Christian Pedersoli, pero con el espíritu de generar un diálogo abierto y horizontal de reflexión y debate con el público.

