Cambios en el IPSST: actualizaron el Plan Complementario y ampliaron coberturas de salud

El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) anunció una actualización del Plan Complementario, vigente desde 2004, con el objetivo de ampliar y mejorar las coberturas de salud, incorporar prestaciones de mayor complejidad y asegurar la sustentabilidad del sistema frente al aumento sostenido de los costos sanitarios.
La adecuación busca fortalecer la calidad de atención mediante un esquema más amplio de servicios que responda a las actuales demandas del sistema de salud y a los avances de la medicina y la tecnología.
Qué es el Plan Complementario del IPSST
El Plan Complementario tiene como finalidad reforzar las prestaciones del Plan Básico y ampliar la cobertura tanto del titular como de su grupo familiar. Desde el IPSST recordaron que su adhesión es voluntaria y que el Plan Básico continúa garantizando todas las prestaciones médicas esenciales a través del aporte y la contribución obligatorios.
Con la reciente modificación, el Instituto habilitó de manera expresa la posibilidad de renunciar al Plan Complementario en cualquier momento, una opción que anteriormente no estaba contemplada de forma explícita.
Renuncia voluntaria y alcances de la cobertura
La interventora del IPSST, Helena Hurtado, explicó que quienes decidan renunciar al Plan Complementario podrán hacerlo libremente, aunque deberán tener en cuenta que, durante un año, no tendrán acceso a prestaciones de alta complejidad.
“Hoy este plan cubre derivaciones a Buenos Aires, avión sanitario, neurocirugías, cirugías cardíacas y otras prácticas de alta complejidad. Al renunciar, el afiliado pierde ese acceso por un período determinado”, señaló.
Actualización para sostener la alta complejidad
Hurtado remarcó que la actualización responde a la necesidad de adecuar un esquema que había quedado desfasado frente a la evolución de la medicina. “El Plan Complementario nació en 2004 y la salud tuvo innovaciones permanentes. Mejoró la tecnología, mejoró la medicina y los costos también aumentaron. Esta actualización busca mantener la calidad de atención y ampliar las complejidades”, explicó.
En ese sentido, destacó que el subsidio continúa cubriendo prestaciones de alto costo, como cirugías cardíacas pediátricas, que pueden superar los 30 millones de pesos. “Necesitamos garantizar la sustentabilidad del sistema para asegurar que estas prestaciones sigan estando disponibles”, afirmó.
Aportes diferenciados y principio de solidaridad
Para sostener el acceso a la salud, el IPSST definió un esquema de contribución diferenciado que prioriza a afiliados con menores ingresos y a jubilados. Este mecanismo permite acceder a las mismas prestaciones mediante un aporte inferior al valor real de las coberturas, en línea con el principio de solidaridad que rige al sistema.
El subinterventor del IPSST, Lucas González, subrayó el carácter voluntario del Plan Complementario y el criterio de equidad aplicado en la adecuación. “Las personas con menores ingresos no van a pagar mucho más. En algunos casos, la adecuación implica alrededor de 14.000 pesos para el titular y todo el grupo familiar, para cubrir prestaciones de alta complejidad”, detalló.
Mejora de coberturas y beneficios
La titular del IPSST también adelantó mejoras en distintas prestaciones. Entre ellas, mencionó el objetivo de avanzar hacia una cobertura del 100% en prótesis de cadera y mantener la cobertura total en internaciones de baja complejidad.
“Hoy, un infarto, con todo lo que implica el diagnóstico, la cirugía y la colocación de stents, tiene una cobertura del 100% por parte del subsidio”, indicó Hurtado.
Sustentabilidad del sistema
Desde el Instituto señalaron que el Plan Complementario no había tenido una actualización integral desde su creación y que las modificaciones actuales se enmarcan en una política de cuidado y preservación del IPSST.
La adecuación responde a un pedido expreso del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y busca compatibilizar la ampliación de coberturas con la sustentabilidad financiera del sistema de salud provincial.