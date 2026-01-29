Cambios en el IPSST: actualizaron el Plan Complementario y ampliaron coberturas de salud

Actualización para sostener la alta complejidad

Hurtado remarcó que la actualización responde a la necesidad de adecuar un esquema que había quedado desfasado frente a la evolución de la medicina. “El Plan Complementario nació en 2004 y la salud tuvo innovaciones permanentes. Mejoró la tecnología, mejoró la medicina y los costos también aumentaron. Esta actualización busca mantener la calidad de atención y ampliar las complejidades”, explicó.