Feria de vinilos: nueva edición en el punto digital del Ente Cultural de la Provincia

En el marco del ciclo Verano con Cultura que organiza el Ente Cultural de la Provincia, hoy entre las 20 y las 23 se realizará una nueva edición de la Feria de Vinilos en el Punto Digital (San Martín 251), una propuesta que combina música, encuentro y memoria sonora, con exposición, venta y canje de casetes y discos, entre otros soportes que tuvieron su momento de auge.