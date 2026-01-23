Secciones
Feria de vinilos: nueva edición en el punto digital del Ente Cultural de la Provincia

La actividad estará a cargo del grupo tucumano Audio Retro, con el propósito de recorrer, escuchar y compartir formatos clásicos que forman parte de la historia musical y la memoria cultural.

Hace 4 Hs

En el marco del ciclo Verano con Cultura que organiza el Ente Cultural de la Provincia, hoy entre las 20 y las 23 se realizará una nueva edición de la Feria de Vinilos en el Punto Digital (San Martín 251), una propuesta que combina música, encuentro y memoria sonora, con exposición, venta y canje de casetes y discos, entre otros soportes que tuvieron su momento de auge. 

La actividad estará a cargo del grupo tucumano Audio Retro, con el propósito de recorrer, escuchar y compartir formatos clásicos que forman parte de la historia musical y la memoria cultural. El despliegue tecnológico incluirá equipamiento vintage. La entrada es libre y gratuita.

