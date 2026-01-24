No hubo acuerdo y continúa la amenaza de paro de UTA: ¿qué provincias se quedarían sin colectivos?

Posturas enfrentadas y reclamo salarial

La UTA reiteró su rechazo ante el ofrecimiento previo de un aumento del 1% de los haberes, calificándolo como “burla”. Desde el gremio que conduce Roberto Fernández insistieron en que los sueldos actuales no alcanzan para “sostener un hogar”, en un contexto inflacionario. “Estamos sufriendo una inflación superior al 2 por ciento, lo que representa una pérdida importante del poder adquisitivo de los ingresos", advirtieron. El sindicato presentó una propuesta de recomposición, a lo que los empresarios adhirieron solo si resultaba en la aprobación de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte.