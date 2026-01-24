No hubo acuerdo y continúa la amenaza de paro de UTA: ¿qué provincias se quedarían sin colectivos?

La tensión paritaria se vuelve cada vez más asfixiante a medida que la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) rechaza las propuestas por parte de las patronales. Tras la postergación de una reunión prevista para el martes que encendió el malestar entre los choferes, el último encuentro del jueves quedó en el limbo. El Gobierno dispuso un cuarto intermedio y fijó una nueva citación en un clima de incertidumbre ante la posibilidad de una interrupción en el servicio de colectivos.
La revisión de la paritaria de choferes en el AMBA develó un enfrentamiento que crece en intensidad. Tras la falta de acuerdo en la convocatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, donde las partes no lograron destrabar el conflicto salarial, las amenazas de un cese en el transporte público se vuelven cada vez más inminentes. La medida se restringió a la región metropolitana donde la UTA advierte un contexto de caída del poder adquisitivo.
Posturas enfrentadas y reclamo salarial
La UTA reiteró su rechazo ante el ofrecimiento previo de un aumento del 1% de los haberes, calificándolo como “burla”. Desde el gremio que conduce Roberto Fernández insistieron en que los sueldos actuales no alcanzan para “sostener un hogar”, en un contexto inflacionario. “Estamos sufriendo una inflación superior al 2 por ciento, lo que representa una pérdida importante del poder adquisitivo de los ingresos", advirtieron. El sindicato presentó una propuesta de recomposición, a lo que los empresarios adhirieron solo si resultaba en la aprobación de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte.
La UTA negocia con la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) que operan en CABA y el Conurbano y dependen casi exclusivamente de los subsidios del Gobierno Nacional. Estas entidades apuntaron contra “la suba constante de combustibles, repuestos y seguros”.
Crisis y riesgo de paro total
Según sostienen, el sector privado atraviesa un fuerte “estrangulamiento financiero” por el atraso en el pago de compensaciones y advirtieron que cerca del 40% de las firmas están al borde de la quiebra. Frente al riesgo de afectación del servicio público para millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —y posible impacto en zonas como La Plata—, el Ministerio instó a ambas partes a mantener la "paz social" y extremar esfuerzos para evitar el conflicto.
El gremio ratificó el estado de alerta ante el fracaso de las negociaciones y dejó en claro que, si en la próxima instancia no hay una respuesta concreta, avanzará con un plan de lucha que podría derivar en un paro total de colectivos en el AMBA. La Secretaría de Trabajo estableció la nueva audiencia el martes 27 de enero a las 15 en modalidad virtual.