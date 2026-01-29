Milei seguiría su gira por Santa Fe y Mendoza

Tras el paso del presidente de Javier Milei por Mar del Plata, que incluyó la participación en el show de su ex pareja Fátima Florez y un discurso en la “Derecha Fest”, en la agenda del mandatario figuran varias visitas más al interior de Buenos Aires y a distintas provincias.
El llamado “Tour de la Gratitud” es una iniciativa de los armadores políticos de La Libertad Avanza (LLA) que tiene la intención de “agradecer” y mantener la cercanía de las figuras del espacio con quienes apoyaron con su voto al Gobierno en las elecciones.
Milei expresó en varias oportunidades que desea recorrer el país durante esta etapa de su mandato.
La próxima parada sería Santa Fe. Más precisamente, la ciudad de San Lorenzo. La fecha señalada sería el 7 de febrero, cuando se celebrarán los actos por el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo.
El gobernador local, Maximiliano Pullaro, expresó que la visita está “casi” confirmada, según cita el diario El Litoral.
El mandatario santafesino consignó que hubo charlas entre su secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, y personal del área de protocolo de Nación.
Pullaro subrayó que es bueno que el presidente “salga de Buenos Aires” y visite el interior. Las actividades de las que sería parte Milei se desarrollarán en el Campo de la Gloria, donde se realizarán ofrendas y se concretará la entrega del sable corvo del general José de San Martín en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
Actualmente, la reliquia se encuentra en el Museo Histórico Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires.
A mediados de febrero, en tanto, el líder libertario se trasladaría a Mendoza. Aunque su itinerario no está confirmado, llegaría días antes de las elecciones municipales que se concretarán el 22.
En los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz se renovarán la mitad de los integrantes de los concejos deliberantes.
Según el sitio El Sol, el gobernador radical Alfredo Cornejo, aliado de la Rosada, se refirió en las últimas horas a la posibilidad de la visita.
Aclaró que no hay una confirmación oficial, pero señaló que la jurisdicción “está dentro de las alternativas” que se evalúan para las próximas recorridas.
Cornejo confirmó que sí está ratificada la llegada de la Secretaria General de la Presidencia y presidenta de LLA, Karina Milei, cerca del 18 de febrero, aunque no a la ciudad de San Rafael como se había especulado, sino con una agenda general en la provincia.
Jujuy, Entre Ríos y La Rioja también figuran en la grilla tentativa que trascendió de la gira presidencial por el interior. También hay en carpeta misiones del Presidente al exterior del país, como a Estados Unidos e Israel.