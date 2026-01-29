Secciones
El fin de la mentira: estas son las palabras exactas que delatan a un hipócrita, según la IA

La herramienta tecnológica identificó las frases que más suelen repetir las personas hipócritas.

Hace 1 Hs

La hipocresía es una de las causas más comunes del deterioro de las relaciones sociales. La RAE define esta palabra como “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Según expertos, en muchos casos, quienes la practican buscan proyectar una imagen de integridad mientras ocultan intenciones o acciones contradictorias

A través de un análisis realizado por la inteligencia artificial, se pueden identificar patrones lingüísticos asociados a este comportamiento. Estas expresiones no solo revelan una doble moral, sino que también tienen un impacto significativo en la percepción de quienes las rodean.

Las frases que más repiten las personas hipócritas, según la IA

 “No tengo nada en contra tuyo, pero…”

Esta frase es una de las más típicas que se asocian con la hipocresía. Con ella, la persona intenta suavizar una crítica o un comentario negativo, pero la introducción es una manera de desmentir una postura que, en realidad, puede ser muy crítica o dañina. 

La IA identificó que la estructura de esta frase se utiliza con frecuencia en situaciones en las que alguien intenta evitar la confrontación directa, pero al mismo tiempo lanza una crítica velada.

“Lo que pasa es que yo soy muy sincero”

Quienes se consideran “demasiado sinceros” o “sin filtro” suelen recurrir a esta frase para justificar comentarios insensibles o incluso hirientes. Sin embargo, lo que la IA señala en estos casos es que, en muchos casos, la sinceridad no está tan vinculada a una necesidad de ser honesto, sino a un deseo de sobresalir a través de una actitud agresiva o que busca una reacción en los demás. La falsa sinceridad a veces oculta la falta de empatía o el deseo de destacar a gastos de los demás.

“Te entiendo, pero…”

Esta frase es otra manera común de invalidar los sentimientos o puntos de vista ajenos sin mostrar apoyo real. La IA la identifica como un intento de mantener una apariencia de comprensión mientras, en realidad, se hace lo contrario de lo que el otro realmente siente o experimenta. Es una frase que intenta justificar la minimización de los problemas ajenos sin ofrecer una solución ni verdadera empatía.

