El fin de la mentira: estas son las palabras exactas que delatan a un hipócrita, según la IA

Quienes se consideran “demasiado sinceros” o “sin filtro” suelen recurrir a esta frase para justificar comentarios insensibles o incluso hirientes. Sin embargo, lo que la IA señala en estos casos es que, en muchos casos, la sinceridad no está tan vinculada a una necesidad de ser honesto, sino a un deseo de sobresalir a través de una actitud agresiva o que busca una reacción en los demás. La falsa sinceridad a veces oculta la falta de empatía o el deseo de destacar a gastos de los demás.