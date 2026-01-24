El desafío de que el médico no pierda el foco humano

Con motivo del Día Internacional de la Educación, que se conmemora cada 24 de enero, las autoridades de la Universidad Hospital Italiano (UHI) abieron el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la formación médica y sobre el desafío de preparar a los futuros profesionales de la salud para que se desenvuelvan en entornos atravesados por algoritmos y por sistemas automatizados, sin que pierdan de vista la centralidad de las personas en el acto de cuidar.