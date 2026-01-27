IA: ¿qué hacer para no caer en la pereza cognitiva?

Según el conferencista, aferrarse demasiado al ChatGPT, puede facilitar el acceso a un trabajo que, artesanalmente, implicará demasiado tiempo. “Se siente como tener superpoderes o como si hubiéramos contratado a un asistente graduado en Harvard que no cobra horas extras. Pero nos estamos volviendo perezosos en lo cognitivo”, relata. En esa mecánica, el autor de “Omnipresente 5.0” dice a LA GACETA que “estamos tan felices de que la maquinita piense por nosotros, que se nos está olvidando cómo se siente sudar una idea”. En este aspecto, considera que el “GPS de la vida nos está dejando perdidos. Es como usar Google Maps parair a la panadería de la esquina. Si un día se te acaba la batería, ¿te acuerdas de cómo llegar? Probablemente no. Nos estamos acostumbrando tanto al “Prompt y listo”, que si nos quitan el Wi-Fi, volvemos a la Edad de Piedra emocional en cinco minutos”. Incluso el Papa Francisco nos dejó una “perlita” que todavía retumba. Él decía: “es cada vez más difícil saber si hablamos con un humano o con un robot”. El cerebro es una máquina maravillosa, pero tacaña; le encanta ahorrar energía. Si la IA le da la respuesta, el cerebro dice: “¡vámonos a descansar, que esta charla se perdió”.