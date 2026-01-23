Secciones
“Esta ordenanza jerarquiza a los achilateros”

Se espera el llamado de la Municipalidad para comenzar a aplicar la medida que declara de Interés Turístico Municipal la achilata.

ATRACTIVO. La iniciativa prevé la creación de la “ruta de la achilata”, un circuito turístico dentro de la Capital. ATRACTIVO. La iniciativa prevé la creación de la “ruta de la achilata”, un circuito turístico dentro de la Capital.
Hace 34 Min

La ordenanza que declara de interés turístico municipal la achilata mantiene su repercusión. Por un lado, el secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara-Tucumán), Roberto Quiroga, instó a poner en vigencia en lo inmediato la medida, y aseguró que la normativa promulgada días atrás no generará pérdida de puestos de empleo en San Miguel de Tucumán. Quiroga comentó que esperan el llamado de la Municipalidad para saber dónde estarán los 10 o 20 puntos turísticos seleccionados para comenzar con la asignación de los vendedores.

En diciembre, por impulso del concejal peronista Emiliano Varganas Aignasse, el Concejo  sancionó la ordenanza que, además del artículo que dispone la promoción turística, establece la obligatoriedad de que los vendedores estén afiliados al Sivara y sean monotributistas. Sostuvo que la medida jerarquiza al vendedor.

Finalmente, Quiroga salió al cruce del concejal radical Leandro Argañaraz tras sus críticas a la ordenanza en LA GACETA PLAY. “Argañaraz miente descaradamente a sabiendas que los puntos designados por reglamentación no cambiarán el mapa de venta de este producto ni perjudicará a los achilateros”, afirmó. A su vez, el sindicalista aludió a que el edil “quiere fama”. Está viendo el lado malo”, cerró.

Temas San Miguel de Tucumán
