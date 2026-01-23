“Esta ordenanza jerarquiza a los achilateros”

La ordenanza que declara de interés turístico municipal la achilata mantiene su repercusión. Por un lado, el secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara-Tucumán), Roberto Quiroga, instó a poner en vigencia en lo inmediato la medida, y aseguró que la normativa promulgada días atrás no generará pérdida de puestos de empleo en San Miguel de Tucumán. Quiroga comentó que esperan el llamado de la Municipalidad para saber dónde estarán los 10 o 20 puntos turísticos seleccionados para comenzar con la asignación de los vendedores.