Persecución a migrantes: la detención de un niño de 5 años enciende la indignación en Estados Unidos

Un maestra de Ramos, que fue identificada como Ella, afirmó que el niño es “brillante”. “Sus compañeros lo extrañan. Viene todos los días a la escuela e ilumina el salón de clases. Solo quiero que vuelva sano y salvo”, escribió en un comunicado. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, reprochó que el gobierno federal trate a los niños como criminales.