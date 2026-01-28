Cartas de lectores III: la UNT y la excelencia

En estos tiempos previos a lo que vendrá en cuanto este año deberá reunirse la Asamblea Universitaria para elegir las nuevas autoridades de la casa de Terán, se hace oportuno volver a la consideración del término que define el grado de calidad e integridad del cuerpo universitario que tendrá las responsabilidades de elegir y consagrar las autoridades máximas de la UNT. Una referencia a las situaciones de la política en iguales circunstancias (elección de autoridades provinciales y municipales, ejecutivas y legislativas-deliberativas) obliga a imaginar que los ámbitos de la universidad y los de la política son y deberían ser de factura muy distintivas. Ya lo dijimos, la excelencia que se espera de la UNT en el campo de las elecciones de este año que en nada se asemejen a las del ámbito político que, lamentablemente, tiene códigos a la vista legales que conviven, a su modo, con los ocultos, dejando una estela de sospechosas cuestiones que, por lo general, jamás se aclaran del todo ni se resuelven.