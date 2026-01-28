Secciones
Cartas de lectores: derecho a la información
Hace 8 Hs

Causó estupor la noticia: por el contexto, por los actores y por el modo. Mientras cumplía con su labor, miembros de la Policía de Tucumán detuvieron injustificadamente a Matías Vieito, fotoperiodista de LA GACETA, secuestrándole el equipo de trabajo que portaba y liberándolo horas después, ante la reacción de organizaciones intermedias y de la sociedad misma. En su editorial del pasado domingo, el diario reafirma su compromiso con el “derecho a la información” y con la innegociable “libertad de expresión”, dejando en claro que se trata de bienes públicos y de pilares de la sociedad, sin los cuales la democracia plena sería una quimera o un discurso de marketing del poder de turno. A partir de este hecho, LA GACETA debe tomar una real dimensión de los tiempos que corren, reafirmando su obligación y responsabilidad que le cabe en su labor de “hacer docencia ciudadana”. Observemos a los uniformados haciendo “trencitos”  por barrios humildes, violentando domicilios y pisoteando derechos que son básicos desde el siglo pasado, deteniendo a ciudadanos por portación de rostro o de pobreza. Observemos a uniformados en EEUU actuando de igual manera. Mi solidaridad con este medio tucumano que jamás cercenó mi derecho a expresarme libremente en su foro o en la sección cartas de lectores (aun cuando mayormente no coincidimos con la línea editorial) y con el periodista Vieito, víctima de este atropello.

Javier Ernesto Guardia Bosñak

javierucr1970@gmail.com

