Agentes de inmigración mataron a un hombre durante un operativo en Minneapolis: es el segundo caso en un mes

El trágico hecho ocurrió cerca de las 9 en una zona muy transitada de la ciudad, donde varias personas circulaban al momento de los hechos. Un video grabado por un transeúnte y difundido ampliamente en redes sociales muestra el instante en que varios agentes intentan reducir a un hombre que, siempre según fuentes policiales citadas por The Post, “tenía un arma de fuego con dos cargadores”. En la grabación también circuló una fotografía del arma, lo que coincide con las versiones preliminares de las autoridades.