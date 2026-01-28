Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Las propuestas para Mar del Plata incluyen hotelería clase turista, ideal para quienes buscan comodidad y descanso, y traslado ida y vuelta en colectivos propios, equipados con aire acondicionado, WiFi y puertos para cargar el celular, garantizando un viaje confortable y conectado durante todo el trayecto. Además, Candy Viajes cuenta con paquetes aéreos para quienes prefieren viajar en avión y optimizar tiempos.