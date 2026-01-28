Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Sabemos que las oportunidades no esperan, y este verano Mar del Plata está al alcance de todos gracias a Candy Viajes. Cuando aparecen las ganas de viajar, Candy responde con propuestas concretas, accesibles y pensadas para que nadie se quede afuera de sus vacaciones.
Candy Viajes lanza promociones imperdibles para disfrutar del verano en uno de los destinos más elegidos del país, con una premisa clara: hacer posible que cualquier persona pueda viajar. Con valores competitivos, financiación en cuotas y servicios incluidos, la empresa reafirma su compromiso de acercar el turismo a más familias, parejas y grupos de amigos.
Las propuestas para Mar del Plata incluyen hotelería clase turista, ideal para quienes buscan comodidad y descanso, y traslado ida y vuelta en colectivos propios, equipados con aire acondicionado, WiFi y puertos para cargar el celular, garantizando un viaje confortable y conectado durante todo el trayecto. Además, Candy Viajes cuenta con paquetes aéreos para quienes prefieren viajar en avión y optimizar tiempos.
El verano es la mejor época para visitar la ciudad: playas extensas, paseos al aire libre, gastronomía para todos los gustos y una agenda cargada de espectáculos teatrales, shows y actividades recreativas que convierten cada día en una experiencia distinta. Enero y febrero transforman a Mar del Plata en un verdadero centro de entretenimiento para todas las edades.
Pensando en quienes buscan nuevas experiencias, Candy Viajes también ofrece opciones para Camboriú, uno de los destinos internacionales más elegidos del verano, con playas, diversión y propuestas para todo tipo de viajeros, manteniendo siempre su política de precios accesibles y facilidades de pago.
Con estas promociones, Candy Viajes vuelve a demostrar que viajar no es un lujo, sino una experiencia que todos merecen vivir. Las plazas son limitadas y las ofertas están disponibles exclusivamente a través de su página web oficial.