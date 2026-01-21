Jaldo planteó endurecer las sanciones penales para los menores que cometan homicidios en Tucumán

En ese marco, el mandatario provincial explicó el sentido del proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo (PE): “Es una discusión nacional el tema de los menores que delinquen. Muchos mayores utilizan a los menores para que cometan los delitos. Como los menores, en tema de juzgamiento, tienen más posibilidades de quedar libres, nosotros estamos trabajando en un proyecto que por ahí a algunos les gustará y a otros no. Pero vamos a avanzar, porque muchas veces son menores cuando se los quiere juzgar, pero para matar no hay edad”.