Jaldo planteó endurecer las sanciones penales para los menores que cometan homicidios en Tucumán

El gobernador sostuvo que quienes cometan delitos extremos deben “sentir el rigor de la condena” y confirmó la adecuación de un pabellón en Benjamín Paz.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la delincuencia juvenil y sostuvo que es necesario avanzar en sanciones más duras para los menores que cometan homicidios. Lo hizo al hablar del asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, ocurrido en Alderetes, cuando la víctima ingresaba a su casa.

Además señaló que el Gobierno provincial elaboró una propuesta concreta para responder a hechos de extrema gravedad que generan una fuerte conmoción social.

En ese marco, el mandatario provincial explicó el sentido del proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo (PE): “Es una discusión nacional el tema de los menores que delinquen. Muchos mayores utilizan a los menores para que cometan los delitos. Como los menores, en tema de juzgamiento, tienen más posibilidades de quedar libres, nosotros estamos trabajando en un proyecto que por ahí a algunos les gustará y a otros no. Pero vamos a avanzar, porque muchas veces son menores cuando se los quiere juzgar, pero para matar no hay edad”.

Al detallar el funcionamiento actual del sistema, describió las medidas vigentes y la percepción social sobre las sanciones aplicadas a menores que delinquen gravemente. “Hoy a los menores los estamos enviando al Instituto Roca, el centro de clasificación de menores, donde realizan actividades recreativas. Es decir, parecería que la condena no la sienten”, explicó.

Sanciones más severas

En relación con las nuevas acciones previstas, Jaldo informó que el Gobierno provincial adecuó infraestructura penitenciaria para casos excepcionales, siempre bajo decisión judicial. “Estamos liberando un pabellón en la cárcel de Benjamín Paz para los menores, siempre y cuando la Justicia o los jueces que actúen en cada causa lo dispongan. Los que maten, los que asesinen, van a ir a Benjamín Paz. Vamos a habilitar un pabellón para que sientan el rigor de la condena y de la detención”, indicó.

Por último, el mandatario provincial puso el foco en la responsabilidad del Estado frente a las víctimas y sus familias, y subrayó la necesidad de decisiones firmes ante delitos extremos. 

“A ese chico no se lo devuelve nadie a su padre, pero sí las autoridades tenemos que hacer algo. Estos asesinos son menores, pero no pueden ser juzgados como si no entendieran lo que hicieron. Tienen que ir a Benjamín Paz, a un pabellón, estar encerrados y sentir el rigor de lo que siente alguien que comete un delito y es juzgado por la Justicia”, finalizó.

